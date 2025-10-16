CFR Cluj, risc de excludere din competițiile UEFA? Cum a reacționat Neluțu Varga - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga 1 | CFR Cluj, risc de excludere din competițiile UEFA? Cum a reacționat Neluțu Varga

CFR Cluj, risc de excludere din competițiile UEFA? Cum a reacționat Neluțu Varga

Daniel Işvanca Publicat: 16 octombrie 2025, 19:17

Jucătorii celor de la CFR Cluj / SPORT PICTURES

CFR Cluj a avut până acum un sezon catastrofal, fie că vorbim despre parcursul din campionatul intern sau competițiile europene. Gruparea antrenată în prezent de Andrea Mandorlini s-a oprit iarăși în play-off-ul UEFA Conference League.

Clubul ar fi avut nevoie de banii veniți de la UEFA, iar datoriile ar putea duce și până la excluderea din competițiile organizate de forul continental.

CFR Cluj riscă să nu primească licența pentru cupele europene

CFR Cluj a avut dată limită pentru restanțele către fotbaliștii săi, însă gruparea ardeleană nu a reușit să se încadreze în termenul de 15 octombrie și poate fi sancționată de UEFA.

Concret, UEFA monitorizează cluburile din punct de vedere financiar, iar acest lucru se întâmplă de două ori pe sezon. Potrivit iamsport.ro, formația patronată de Neluțu Varga ar fi trebuit să achite aceste restanțe până miercuri noapte, lucru care nu s-a întâmplat.

Sancțiunile constau în amenzi, cum a fost cazul și în 2023, când clubul din Gruia a fost amendat cu 250.000 de euro. În cel mai rău caz, se poate ajunge și la neacordarea licenței pentru cupele europene.

Neluțu Varga a reacționat în acest context

„Nu e nicio problemă și niciun stres. Într-adevăr, a fost termenul limită ieri (n.r. miercuri). Am avut eu niște lucruri care nu mi s-au rezolvat, dar suntem în regulă. Cu Fiorentina am rezolvat ce era de rezolvat, cu Pafos la fel. 

Mâine sau poimâine o să primească băieții un salariu, iar săptămâna viitoare încă un salariu, așa că o să rezolvăm cu băieții, iar totul este în regulă. Într-adevăr, am depășit termenul, dar nu este nimic primejdios. Cred că vom primi un avertisment sau în cel mai rău caz o amendă și se va stabili o altă dată până la care să aducem aceste datorii la zi. 

Oricum, nu am niciun fel de stres și panică pentru că noi nu suntem recidiviști, nu am mai avut nicio problemă. Plus că licența de Europa se va da în primăvară și atunci trebuie ca totul să fie pe zero și să fie în regulă. Din punctul ăsta de vedere, CFR Cluj nu are nicio problemă”, a declarat acesta pentru fanatik.ro.

