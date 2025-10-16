CFR Cluj, risc de excludere din competițiile UEFA? Cum a reacționat Neluțu Varga - Antena Sport

CFR Cluj a avut până acum un sezon catastrofal, fie că vorbim despre parcursul din campionatul intern sau competițiile europene. Gruparea antrenată în prezent de Andrea Mandorlini s-a oprit iarăși în play-off-ul UEFA Conference League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Clubul ar fi avut nevoie de banii veniți de la UEFA, iar datoriile ar putea duce și până la excluderea din competițiile organizate de forul continental.

CFR Cluj riscă să nu primească licența pentru cupele europene

CFR Cluj a avut dată limită pentru restanțele către fotbaliștii săi, însă gruparea ardeleană nu a reușit să se încadreze în termenul de 15 octombrie și poate fi sancționată de UEFA.

Concret, UEFA monitorizează cluburile din punct de vedere financiar, iar acest lucru se întâmplă de două ori pe sezon. Potrivit iamsport.ro, formația patronată de Neluțu Varga ar fi trebuit să achite aceste restanțe până miercuri noapte, lucru care nu s-a întâmplat.

Sancțiunile constau în amenzi, cum a fost cazul și în 2023, când clubul din Gruia a fost amendat cu 250.000 de euro. În cel mai rău caz, se poate ajunge și la neacordarea licenței pentru cupele europene.