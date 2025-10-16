Edi Iordănescu a tranşat subiectul venirii lui Daniel Stanciu la Varşovia! Ce a spus despre preluarea naţionalei - Antena Sport

Edi Iordănescu (47 de ani) a tranşat subiectul posibilei sale veniri la echipa naţionale. Edi Iordănescu a spus că acest subiect nu există în acest moment, în condiţiile în care România are un selecţioner în persoana lui Mircea Lucescu (80 de ani).
AS.ro a dezvăluit în exclusivitate că FRF l-a trimis pe Daniel Stanciu în oraşul în care antrenează Edi Iordănescu, Varşovia, după anunţul lui Mircea Lucescu, că ar putea pleca de la naţională. Şi după victoria cu Austria Mircea Lucescu a spus că, dacă România va merge la baraj, va lăsa pe altcineva să conducă naţionala la barajul pentru Campionatul Mondial.
Edi Iordănescu, despre posibila întoarcere a lui la naţională: “Nu există acest subiect”
“(n.r: De ce v-aţi văzut recent, tu şi Daniel Stanciu?) M-a vizitat. Nu are loc de interpretări. Nu e singurul care a venit în ultima perioadă. Ne leagă o prietenie veche.
(n.r: S-a vorbit că Daniel Stanciu ar fi un emisar al FRF ca să vorbească de contract) E important să clarificăm, cu o singură menţiune. Sunt cu 3 zile înainte de meci. Sunt într-o poziţie ingrată. Comentez despre echipa naţională în contextul în care sunt antrenorul unei echipe de club, iar echipa naţională are un selecţioner, cu un obiectiv în desfăşurare.
Nu cred că există acest subiect în acest moment. Nu mă pot hazarda să intru într-o discuţie ipotetică. Sunt antrenor sub contract. Toată energia mea, nu am nimic în cap decât munca de aici. Plec la 6 dimineaţa şi mă întorc la 6 seara. Nu am venit pentru bani aici. Am avut oferte infinit mai bune. Tot gândul meu este aici.
Atunci când am fost selecţionerul echipei naţionale şi am început destul de greu, vă aduceţi aminte campania din Liga Naţiunilor. A fost multă presiune în jurul echipei naţionale. Federaţia a fost alături, m-a susţinut. Am avut suportul total şi am simţit că nu se pune problema să discute cu alţi antrenori. Sunt convins că e şi acum cu Mircea Lucescu, îi oferă tot suportul”, a declarat Edi Iordănescu pentru digisport.ro.
