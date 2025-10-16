Edi Iordănescu a tranşat subiectul venirii lui Daniel Stanciu la Varşovia! Ce a spus despre preluarea naţionalei - Antena Sport

Edi Iordănescu (47 de ani) a tranşat subiectul posibilei sale veniri la echipa naţionale. Edi Iordănescu a spus că acest subiect nu există în acest moment, în condiţiile în care România are un selecţioner în persoana lui Mircea Lucescu (80 de ani).

AS.ro a dezvăluit în exclusivitate că FRF l-a trimis pe Daniel Stanciu în oraşul în care antrenează Edi Iordănescu, Varşovia, după anunţul lui Mircea Lucescu, că ar putea pleca de la naţională. Şi după victoria cu Austria Mircea Lucescu a spus că, dacă România va merge la baraj, va lăsa pe altcineva să conducă naţionala la barajul pentru Campionatul Mondial.

Edi Iordănescu, despre posibila întoarcere a lui la naţională: “Nu există acest subiect”

“(n.r: De ce v-aţi văzut recent, tu şi Daniel Stanciu?) M-a vizitat. Nu are loc de interpretări. Nu e singurul care a venit în ultima perioadă. Ne leagă o prietenie veche.

(n.r: S-a vorbit că Daniel Stanciu ar fi un emisar al FRF ca să vorbească de contract) E important să clarificăm, cu o singură menţiune. Sunt cu 3 zile înainte de meci. Sunt într-o poziţie ingrată. Comentez despre echipa naţională în contextul în care sunt antrenorul unei echipe de club, iar echipa naţională are un selecţioner, cu un obiectiv în desfăşurare.