Mihai Toma, la primul gol european! Schimbare inspirată în FCSB - Feyenoord - Antena Sport

Mihai Toma şi-a trecut în cont primul său gol european, în meciul dintre FCSB şi Feyenoord, din etapa a şasea a grupei principale Conference League. Puştiul de 18 ani a fost introdus la pauză, în locul lui Octavian Popescu.

Creşu şi Graovac au fost ceilalţi doi jucători alături de care Toma a intrat, Pantea şi Alhassan fiind cei înlocuiţi. În ceea ce îl priveşte pe Toma, schimbarea s-a dovedit a fi una inspirată.

Mihai Toma, la primul gol european! Schimbare inspirată în FCSB – Feyenoord

Repriza secundă nu a început bine pentru FCSB. Sauer a dus scorul la 3-1 în minutul 51, după ce a fost lansat excelent de Bos. După cele două goluri marcate după minutul 40 pe finalul primei reprize, dar şi după reuşita lui Saure, lucrurile păreau să meargă din ce în ce mai rău pentru FCSB.

În minutul 54 însă, Juri Cisotti a centrat foarte bine de pe partea dreaptă, iar balonul l-a găsit pe Mihai Toma, care a lovit mingea cu capul. Portarul Wellenreuther a scos mingea din poartă, dar arbitrul a validat golul, după ce a venit confirmarea pe ceas că mingea a trecut cu toată circumferinţa linia porţii.

Acesta este primul gol marcat de Mihai Toma la FCSB în acest sezon, pentru echipa de seniori. El a mai înscris pentru echipa de U19 a roş-albaştrilor, în UEFA Youth League, într-un duel cu Lokomtiv Zagreb.