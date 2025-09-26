Giovanni Becali îl cere pe Ştefan Târnovanu titular la naţională. Mesaj direct pentru Mircea Lucescu: "Nu înţeleg cum îl evită" - Antena Sport

Giovanni Becali îl cere pe Ştefan Târnovanu titular la echipa naţională. Impresarul l-a lăudat pe portarul de la FCSB, după paradele uriaşe avute în victoria cu 1-0 cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a grupei de Europa League.

Târnovanu a salvat-o în trei rânduri pe FCSB, în prima repriză a partidei din Olanda. În minutele 11, 17 şi 18, el a intervenit salvator la şuturile lui Suray şi Deijl.

Giovanni Becali îl cere pe Ştefan Târnovanu titular la naţională.

Ţinând cont de evoluţia lui Ştefan Târnovanu, dar şi de rezultatele obţinute alături de FCSB în ultimii ani, Giovanni Becali consideră că el ar merita să fie titular între buturile porţii naţionalei la meciul “de foc” cu Austria, care va fi pe 12 octombrie, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

“Târnovanu este neluat în seamă de vreo 2-3 ani și joacă titular în campionat, titular în cupele europene. Uită-te la ceilalți portari pe unde sunt, Oviedo și așa mai departe, și nu joacă. Nu dau nume, dar nu joacă unul. Și culmea, la națională ne încăpățânăm să nu-l convocăm pe Târnovanu. Da, a fost în lot și se plimbă, ce face? Nu e corect.

(n.r. – La forma pe care o arată și la ce se întâmplă cu ceilalți portari, Târnovanu trebuie să apere cu Austria?) Da, automat. Orice altă alegere e de neînțeles. Și la experiența antrenorului pe care îl avem nu pot să înțeleg cum îl evită pe Târnovanu jucând în cupele europene până în optimi și doi ani campion.