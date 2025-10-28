Horațiu Moldovan, umilință la debutul pentru Real Oviedo. Eșec rușinos cu trei goluri încasate după minutul 90 - Antena Sport

Horațiu Moldovan a avut parte de un debut de coșmar la Real Oviedo. Portarul român de 27 de ani a bifat primele minute într-un meci oficial al echipei sale în duelul cu Ourense, din Cupa Spaniei.
Real Oviedo s-a făcut de râs în partida cu formația din Liga a 3-a din Spania. Ourense s-a impus cu 4-2, după 120 de minute de joc, scorul după cele 90 de minute fiind de 2-2.
Horațiu Moldovan, umilință la debutul pentru Real Oviedo
Real Oviedo a deschis scorul prin Brekalo, în minutul 17, care a marcat din penalty. După pauză, în minutul 53, Ourense a egalat prin Ramos.
Real Oviedo a preluat din nou conducerea în minutul 61, după ce Ilic a marcat. Horațiu Moldovan a încasat golul egalizator, care a trimis meciul în prelungiri, în minutul 90+4, atunci când Jelbat a marcat.
În minutul 98, portarul român a încasat un nou gol de la formația din Liga a 3-a, când Ouhdadi a marcat. Scorul final a fost stabilit de Bouzaig, care a punctat în minutul 114.
Aceasta a fost prima partidă oficială bifată de Horațiu Moldovan la Real Oviedo. La meciurile din La Liga, portarul român este rezervă, titular fiind Aaron Escandell.
