Horațiu Moldovan, umilință la debutul pentru Real Oviedo. Eșec rușinos cu trei goluri încasate după minutul 90 - Antena Sport

Horațiu Moldovan, umilință la debutul pentru Real Oviedo. Eșec rușinos cu trei goluri încasate după minutul 90

Horațiu Moldovan, umilință la debutul pentru Real Oviedo. Eșec rușinos cu trei goluri încasate după minutul 90

Horațiu Moldovan, umilință la debutul pentru Real Oviedo. Eșec rușinos cu trei goluri încasate după minutul 90

Publicat: 28 octombrie 2025, 22:58

Horațiu Moldovan, umilință la debutul pentru Real Oviedo. Eșec rușinos cu trei goluri încasate după minutul 90

Horațiu Moldovan, la Real Oviedo/ Profimedia

Horațiu Moldovan a avut parte de un debut de coșmar la Real Oviedo. Portarul român de 27 de ani a bifat primele minute într-un meci oficial al echipei sale în duelul cu Ourense, din Cupa Spaniei. 

Real Oviedo s-a făcut de râs în partida cu formația din Liga a 3-a din Spania. Ourense s-a impus cu 4-2, după 120 de minute de joc, scorul după cele 90 de minute fiind de 2-2. 

Horațiu Moldovan, umilință la debutul pentru Real Oviedo 

Real Oviedo a deschis scorul prin Brekalo, în minutul 17, care a marcat din penalty. După pauză, în minutul 53, Ourense a egalat prin Ramos.  

Real Oviedo a preluat din nou conducerea în minutul 61, după ce Ilic a marcat. Horațiu Moldovan a încasat golul egalizator, care a trimis meciul în prelungiri, în minutul 90+4, atunci când Jelbat a marcat.  

În minutul 98, portarul român a încasat un nou gol de la formația din Liga a 3-a, când Ouhdadi a marcat. Scorul final a fost stabilit de Bouzaig, care a punctat în minutul 114. 

Aceasta a fost prima partidă oficială bifată de Horațiu Moldovan la Real Oviedo. La meciurile din La Liga, portarul român este rezervă, titular fiind Aaron Escandell. 

1 Juri Cisotti a primit verdictul. Cât stă pe bară mijlocașul lui FCSB accidentat în meciul cu UTA 2 Florin Talpan, discurs devastator înainte de CS Dinamo – FC Dinamo: „O clonă, la fel ca FCSB. Suporterii sunt mințiți” 3 Josep Martinez, portarul lui Inter, a lovit mortal un bărbat de 81 de ani în scaun cu rotile. Chivu şi-a amânat conferinţa 4 UPDATEDecizia luată de Mirel Rădoi, după ședință de la Universitatea Craiova. Ce s-a întâmplat la antrenament 5 EXCLUSIVMarian Drăgulescu s-a pronunțat în scandalul de hărțuire din gimnastică: “Sunt două «bărcuțe», trei” 6 De ce se ”scufundă” Piastri? Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu al Mexicului
