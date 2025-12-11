"Îmi vine să plâng". Elisabeta Lipă, reacție în scandalul primelor ilegale de jumătate de milion de euro - Antena Sport

Elisabeta Lipă, președinta Federației Române de Canotaj, a venit cu o reacție ca urmare a apariției scandalului legat de primele ilegale oferite de Federația Română de Canotaj către angajați.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fosta mare sportivă a României a venit inclusiv cu o replică pentru Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, care a arătat-o cu degetul pentru gestionarea deficitară a fondurilor. În plus, oficialul a menționat și că în mandatul său, ANS nu va oferi asemenea premii.

*Ce s-a întâmplat exact? În urma unui control efectuat la Federația Română de Canotaj, s-a stabilit că primele oferite sportivilor și angajaților, după ultimele două ediții de Jocuri Olimpice, sunt ilegale. Au apărut informații conform cărora inclusiv ospătarii și paznicii ar fi primit între 200 și 10.000 de euro sub formă de primă. Elisabeta Lipă, cea care la momentul respectiv era președintă, a încasat aproape 90.000 de euro, iar contabilul-șef peste 70.000 de euro.

Elisabeta Lipă a răbufnit după scandalul primelor ilegale

Președinta Federației Române de Canotaj a declarat că este frustrant când vede unii oameni cum critică modul în care sunt alocați bani pentru ospătari sau bucătari, în contextul în care ei fac o munca extraordinară. În plus, Lipă a transmis că cei care nu sunt mulțumiți de ce s-a întâmplat ar trebui să ia măsuri pentru a modifica legea.

“Îmi vine să plâng când văd că deranjează pentru că premiem bucătarii, ospătarii și când văd cum sunt marginalizate aceste meserii vitale pentru performanță. Acești oameni nu muncesc numai opt ore.