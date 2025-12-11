Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Îmi vine să plâng". Elisabeta Lipă, reacție în scandalul primelor ilegale de jumătate de milion de euro - Antena Sport

Home | Alte sporturi | “Îmi vine să plâng”. Elisabeta Lipă, reacție în scandalul primelor ilegale de jumătate de milion de euro

“Îmi vine să plâng”. Elisabeta Lipă, reacție în scandalul primelor ilegale de jumătate de milion de euro

Andrei Nicolae Publicat: 11 decembrie 2025, 11:56

Comentarii
Îmi vine să plâng. Elisabeta Lipă, reacție în scandalul primelor ilegale de jumătate de milion de euro

Elisabeta Lipă, la o conferinţă de presă / Profimedia

Elisabeta Lipă, președinta Federației Române de Canotaj, a venit cu o reacție ca urmare a apariției scandalului legat de primele ilegale oferite de Federația Română de Canotaj către angajați.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fosta mare sportivă a României a venit inclusiv cu o replică pentru Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, care a arătat-o cu degetul pentru gestionarea deficitară a fondurilor. În plus, oficialul a menționat și că în mandatul său, ANS nu va oferi asemenea premii.

*Ce s-a întâmplat exact? În urma unui control efectuat la Federația Română de Canotaj, s-a stabilit că primele oferite sportivilor și angajaților, după ultimele două ediții de Jocuri Olimpice, sunt ilegale. Au apărut informații conform cărora inclusiv ospătarii și paznicii ar fi primit între 200 și 10.000 de euro sub formă de primă. Elisabeta Lipă, cea care la momentul respectiv era președintă, a încasat aproape 90.000 de euro, iar contabilul-șef peste 70.000 de euro.

Elisabeta Lipă a răbufnit după scandalul primelor ilegale

Președinta Federației Române de Canotaj a declarat că este frustrant când vede unii oameni cum critică modul în care sunt alocați bani pentru ospătari sau bucătari, în contextul în care ei fac o munca extraordinară. În plus, Lipă a transmis că cei care nu sunt mulțumiți de ce s-a întâmplat ar trebui să ia măsuri pentru a modifica legea.

Îmi vine să plâng când văd că deranjează pentru că premiem bucătarii, ospătarii și când văd cum sunt marginalizate aceste meserii vitale pentru performanță. Acești oameni nu muncesc numai opt ore.

Reclamă
Reclamă

Nu au zile libere sâmbăta sau duminica, vin și la 5 dimineața pentru ca sportivul, vara, să se pregătească devreme, când e răcoare. Trebuie să ai ură la adresa acestor meserii pentru a bagateliza aceste profesii. Sunt mândră pentru că i-am putut ajuta, o dată la patru ani, dar numai pentru că a existat performanță.

De un an și jumătate se vorbește de acele premieri de mă întreb dacă Federația de Canotaj a fost singură la Olimpiadă? Am fost jumătate din delegație, corect, dar au mai fost și alții acolo. Ponderea medaliilor, 66 la sută, a fost adusă de Canotaj, dar nu trebuie să fim atacați pentru că nu îți convine legea. Schimbă legea atunci. E o lege care funcționează de 25 de ani“, a spus Lipă, potrivit fanatik.ro.

Replica pentru Bogdan Matei

În declarația sa, fosta mare canotoare a făcut referire și la replica “acidă” pe care a primit-o din partea lui Bogdan Matei. Lipă a transmis că îl invită pe președintele de la ANS pentru a vedea rolul pe care îl au cei despre care unii oameni spun că sunt plătiți prea mult.

Avantajele cardului de credit: Cum folosim banii cu dobândă zeroAvantajele cardului de credit: Cum folosim banii cu dobândă zero
Reclamă

Dacă nu mai vreți performanță, scoateți canotajul și să vedem ce facem la Olimpiada din 2028. Domnul Constantin Bogdan Matei spune că ANS nu va oferi asemenea premieri în mandatul lui. Probabil și-a propus să rămână acolo până în 2028.

Îl invit o zi în cantonamentul nostru pentru a vedea ce rol au cei bagatelizați, care uneori vin noaptea pentru că s-a spart o țeavă, care sacrifică și familiile pentru a sta alături de sportivi. Plâng când văd oameni de sport care vorbesc așa despre ei“.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei
Observator
Joburi pentru cei fără studii superioare. Salariile pornesc de la 3.500 de lei
Filipe Coelho, decizie neașteptată înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga. Ce le-a transmis jucătorilor
Fanatik.ro
Filipe Coelho, decizie neașteptată înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga. Ce le-a transmis jucătorilor
12:13
Golgheterul all-time al SUA a prezis cine se va califica la Mondial din barajul României: “Poate ne grăbim”
11:53
FCSB – Feyenoord LIVE TEXT (22:00). Roş-albaştrii luptă cu Van Persie în Europa League, cu doar 3 jucători pe bancă
11:38
Mircea Lucescu a răbufnit după lovitura primită de România: “Toate lucrurile acestea sunt prea multe”
11:29
Maghiarii au pus tunurile pe arbitraj, după eliminarea de la Campionatul Mondial: “Toată lumea plânge”
11:15
Suporterii lui Feyenoord și-au făcut planul pentru meciul cu FCSB. Poliția Română e în alertă
11:12
LIVE VIDEOWTT Finals 2025 e acum în AntenaPLAY. Programul şi rezultatele
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB 2 Arne Slot a recunoscut că nu a fost penalty în Inter – Liverpool 0-1! Reacţia genială a olandezului 3 Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni 4 Cristi Chivu, reacție dură după penalty-ul controversat primit de Liverpool în victoria cu Inter: „Să înțeleagă!” 5 Lovitură pentru Universitatea Craiova! Un jucător de bază, direct pe masa de operaţie! Nu va mai juca în 2025 6 Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: “Asta e prioritatea”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă