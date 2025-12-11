"Îmi vine să plâng". Elisabeta Lipă, reacție în scandalul primelor ilegale de jumătate de milion de euro - Antena Sport

Elisabeta Lipă, președinta Federației Române de Canotaj, a venit cu o reacție ca urmare a apariției scandalului legat de primele ilegale oferite de Federația Română de Canotaj către angajați.
Fosta mare sportivă a României a venit inclusiv cu o replică pentru Bogdan Matei, președintele Agenției Naționale pentru Sport, care a arătat-o cu degetul pentru gestionarea deficitară a fondurilor. În plus, oficialul a menționat și că în mandatul său, ANS nu va oferi asemenea premii.
*Ce s-a întâmplat exact? În urma unui control efectuat la Federația Română de Canotaj, s-a stabilit că primele oferite sportivilor și angajaților, după ultimele două ediții de Jocuri Olimpice, sunt ilegale. Au apărut informații conform cărora inclusiv ospătarii și paznicii ar fi primit între 200 și 10.000 de euro sub formă de primă. Elisabeta Lipă, cea care la momentul respectiv era președintă, a încasat aproape 90.000 de euro, iar contabilul-șef peste 70.000 de euro.
Elisabeta Lipă a răbufnit după scandalul primelor ilegale
Președinta Federației Române de Canotaj a declarat că este frustrant când vede unii oameni cum critică modul în care sunt alocați bani pentru ospătari sau bucătari, în contextul în care ei fac o munca extraordinară. În plus, Lipă a transmis că cei care nu sunt mulțumiți de ce s-a întâmplat ar trebui să ia măsuri pentru a modifica legea.
“Îmi vine să plâng când văd că deranjează pentru că premiem bucătarii, ospătarii și când văd cum sunt marginalizate aceste meserii vitale pentru performanță. Acești oameni nu muncesc numai opt ore.
Nu au zile libere sâmbăta sau duminica, vin și la 5 dimineața pentru ca sportivul, vara, să se pregătească devreme, când e răcoare. Trebuie să ai ură la adresa acestor meserii pentru a bagateliza aceste profesii. Sunt mândră pentru că i-am putut ajuta, o dată la patru ani, dar numai pentru că a existat performanță.
De un an și jumătate se vorbește de acele premieri de mă întreb dacă Federația de Canotaj a fost singură la Olimpiadă? Am fost jumătate din delegație, corect, dar au mai fost și alții acolo. Ponderea medaliilor, 66 la sută, a fost adusă de Canotaj, dar nu trebuie să fim atacați pentru că nu îți convine legea. Schimbă legea atunci. E o lege care funcționează de 25 de ani“, a spus Lipă, potrivit fanatik.ro.
Replica pentru Bogdan Matei
În declarația sa, fosta mare canotoare a făcut referire și la replica “acidă” pe care a primit-o din partea lui Bogdan Matei. Lipă a transmis că îl invită pe președintele de la ANS pentru a vedea rolul pe care îl au cei despre care unii oameni spun că sunt plătiți prea mult.
“Dacă nu mai vreți performanță, scoateți canotajul și să vedem ce facem la Olimpiada din 2028. Domnul Constantin Bogdan Matei spune că ANS nu va oferi asemenea premieri în mandatul lui. Probabil și-a propus să rămână acolo până în 2028.
Îl invit o zi în cantonamentul nostru pentru a vedea ce rol au cei bagatelizați, care uneori vin noaptea pentru că s-a spart o țeavă, care sacrifică și familiile pentru a sta alături de sportivi. Plâng când văd oameni de sport care vorbesc așa despre ei“.
- Maghiarii au pus tunurile pe arbitraj, după eliminarea de la Campionatul Mondial: “Toată lumea plânge”
- Franța și Olanda s-au calificat în semifinalele Campionatului Mondial. Cum arată „careul de ași”
- Mesajul COSR după ancheta primelor ilegate de jumătate de milion de euro: “Vom implementa măsurile”
- Reacția Federației de Canotaj după scandalul primelor ilegale de jumătate de milion de euro: „Strict în spiritul legii”
- Şeful ANS, replică pentru David Popovici! Motivul pentru care sportivii nu şi-au primit banii + atac la Lipă