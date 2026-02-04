Ianis Hagi, dublă de senzaţie în Turcia! Spectacol în Cupa Turciei - Antena Sport

Ianis Hagi a marcat din nou pentru Alanyaspor! Mijlocaşul român a deschis scorul în meciul din deplasare cu Bolupsor, din Cupa Turciei, meci încheiat cu 4-0 pentru oaspeţi.
În minutul 47, Ianis a primit o pasă senzaţională cu exteriorul, în faţa porţii şi a deschis scorul cu al treilea său gol marcat în acest sezon, la noua sa echipă.
Ianis Hagi, gol marcat în Turcia
Ianis a marcat cu noroc, după o fază la care l-a luat iniţial la ţintă pe portarul gazdelor.
🔥 İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI!
🟠🟢 Alanyaspor, Boluspor karşısında 47. dakikada Ianis Hagi’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.#ZTK pic.twitter.com/L3s4gmGBHA
— A Spor (@aspor) February 4, 2026
După alte 11 minute, Ianis Hagi a reuşit dubla. După o lovitură liberă executată în zid, mingea a revenit la român, care a tras din nou, o deviere păcălindu-l pe portarul lui Bolupsor.
🚀 GOLÜN ADI: HAGI!
🟠🟢 Alanyaspor, Boluspor karşısında Ianis Hagi’nin 57. dakikada kaydettiği golle 2-0 öne geçti.#ZTK pic.twitter.com/PF3hcNUtGs
— A Spor (@aspor) February 4, 2026
Pentru Ianis Hagi, acesta este al treilea şi al patrulea gol marcate la Alanyaspor, primele două fiind înscrise în Superliga Turciei. De asemenea, jucătorul cotat la 1.8 milioane de euro şi-a trecut în cont şi două pase decisive.
