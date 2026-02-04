Ianis Hagi, dublă de senzaţie în Turcia! Spectacol în Cupa Turciei - Antena Sport

Închide meniul
Dan Roșu Publicat: 4 februarie 2026, 13:17

Ianis Hagi sărbătoreşte marcarea unui gol - Profimedia Images

Ianis Hagi a marcat din nou pentru Alanyaspor! Mijlocaşul român a deschis scorul în meciul din deplasare cu Bolupsor, din Cupa Turciei, meci încheiat cu 4-0 pentru oaspeţi.

În minutul 47, Ianis a primit o pasă senzaţională cu exteriorul, în faţa porţii şi a deschis scorul cu al treilea său gol marcat în acest sezon, la noua sa echipă.

Ianis Hagi, gol marcat în Turcia

Ianis a marcat cu noroc, după o fază la care l-a luat iniţial la ţintă pe portarul gazdelor.

După alte 11 minute, Ianis Hagi a reuşit dubla. După o lovitură liberă executată în zid, mingea a revenit la român, care a tras din nou, o deviere păcălindu-l pe portarul lui Bolupsor.

Pentru Ianis Hagi, acesta este al treilea şi al patrulea gol marcate la Alanyaspor, primele două fiind înscrise în Superliga Turciei. De asemenea, jucătorul cotat la 1.8 milioane de euro şi-a trecut în cont şi două pase decisive.

 

