Ianis Hagi, dublă de senzaţie în Turcia! Spectacol în Cupa Turciei - Antena Sport

Ianis Hagi a marcat din nou pentru Alanyaspor! Mijlocaşul român a deschis scorul în meciul din deplasare cu Bolupsor, din Cupa Turciei, meci încheiat cu 4-0 pentru oaspeţi.

În minutul 47, Ianis a primit o pasă senzaţională cu exteriorul, în faţa porţii şi a deschis scorul cu al treilea său gol marcat în acest sezon, la noua sa echipă.

Ianis Hagi, gol marcat în Turcia

Ianis a marcat cu noroc, după o fază la care l-a luat iniţial la ţintă pe portarul gazdelor.

🔥 İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI!

🟠🟢 Alanyaspor, Boluspor karşısında 47. dakikada Ianis Hagi’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.#ZTK pic.twitter.com/L3s4gmGBHA

După alte 11 minute, Ianis Hagi a reuşit dubla. După o lovitură liberă executată în zid, mingea a revenit la român, care a tras din nou, o deviere păcălindu-l pe portarul lui Bolupsor.