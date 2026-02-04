Leo Grozavu, după ce FC Botoşani nu a marcat în ultimele 6 meciuri: "Nu se năruie cerul dacă nu ajungem în play-off" - Antena Sport

Închide meniul
Leo Grozavu, după ce FC Botoşani nu a marcat în ultimele 6 meciuri: “Nu se năruie cerul dacă nu ajungem în play-off”

Alex Masgras Publicat: 4 februarie 2026, 12:25

Leo Grozavu, în timpul unui meci / Sport Pictures

FC Botoşani a avut un parcurs excelent în toamnă, atunci când a fost timp de câteva etape ocupanta primului loc în Liga 1. Cu toate acestea, formaţia pregătită de Leo Grozavu a intrat într-o criză şi are şase meciuri la rând fără gol marcat. După 24 de etape, echipa este pe locul 6, cu 39 de puncte, şi tremură pentru un loc în play-off.

În ultimele şase partide, în care nu a reuşit să înscrie, FC Botoşani a înregistrat trei înfrângeri şi trei remize.

Leo Grozavu nu pune presiune pe jucătorii de la FC Botoşani, cu câteva etape înainte de finalul sezonului regulat: “Ne-am depăşit condiţia”

Diferenţa uriaşă faţă de ultimele sezoane, atunci când botoşănenii aveau ca obiectiv evitarea retrogradării, pare că şi-a lăsat amprenta asupra echipei, este de părere Leo Grozavu, cel care crede că FC Botoşani şi-a depăşit condiţia în acest sezon.

Antrenorul moldovenilor a declarat şi că FC Botoşani va lupta până la capăt şi va încerca să iasă din această criză, dar nu pune presiune pe jucătorii săi, susţinând că nu este un capăt de lume dacă echipa nu va termina sezonul regulat în primele şase:

“Nu trecem prin cea mai bună perioadă, dar știm cu toții, și nu e o discuție apărută abia acum, ci una veche, că în momentul în care vine iarna la Botoșani devine foarte dificil. Totul se complică: condițiile de antrenament și toate celelalte aspecte.

Ne-am depășit condiția în acest an. Vom lupta până la capăt, chiar dacă n-am avut ca obiectiv play-off-ul și am ajuns totuși în situația asta. Dacă nu vom reuși, vom continua să ne facem treaba cât putem de bine, iar la final vom vedea.

Nu e o presiune. Dom’le, n-o să se năruie cerul dacă nu ajungem în play-off”, a declarat Leo Grozavu, potrivit sptfm.ro.

Pentru FC Botoşani urmează meciul de joi seară de pe Arena Naţională, cu FCSB. În cazul unui eşec, moldovenii pot pierde locul 6 la finalul etapei intermediare.

