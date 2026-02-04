Victor Piţurcă, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! "Îmi pare rău pentru ceea ce i se întâmplă" - Antena Sport

Victor Piţurcă susţine că a obţinut anumite informaţii legate de starea de sănătate a lui Mircea Lucescu (80 de ani). Il Luce ar fi în condiţii mult mai bune decât cele prezentate în presa din România, unde au apărut informaţii că ar suferi de o boală cronică şi complexă. FRF a anunţat deja că e vorba doar despre “o infecţie subcutanată”.

“Am citit și eu, chiar m-am și interesat. Am înțeles că situația nu este chiar atât de gravă cum se vehiculează. Am înțeles că Mircea Lucescu este bine, stabil și îi doresc multă sănătate.

Victor Piţurcă, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu

Îmi pare rău pentru ceea ce i se întâmplă. Sigur, dacă selecționerul nu este 100% atunci este o problemă, normal. Nu e cazul să vorbim însă despre asta. Dacă ar fi vorba despre asta, atunci ar fi avut loc discuții și se luau măsuri.

Secunzii au un rol bine definitiv. Nu cred că trebuia să fie selecționerul neapărat în Antalya în perioada de cantonament. Eu spun cum procedam eu. Dacă aveam o țintă, un jucător pe care voiam să-l văd personal, atunci mergeam direct eu. Pe restul îi cunoșteam.

Nu cred că este o problemă că nu a fost direct selecționerul să vadă jucătorii. Important este ca jucătorii să evolueze la echipele lor de club”, a spus Victor Pițurcă, pentru digisport.ro.