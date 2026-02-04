Daniela Toth, plină de încredere înainte de a 3-a participare la JO de iarnă de la Milano-Cortina: "A fost rezultatul carierei" - Antena Sport

Daniela Toth se pregăteşte pentru a treia participare la Jocurile Olimpice de iarnă. Sportiva de 28 de ani, care va fi una dintre sportivele desemnate portdrapel la Ceremonia de Deschidere a ediţiei de la Milan-Cortina, are mare încredere că poate depăşi cea mai bună prestaţie de la Olimpiadă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În 2018, la ediţia din Coreea de Sud, de la Pyeongchang, românca a sărit în total 150,8 metri, terminând pe locul 25. Patru ani mai târziu, la Beijing, Toth a încheiat tot pe locul 25, după ce a sărit 156,2 metri în total.

Daniela Toth vrea să îşi îmbunătăţească rezultatul la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026

Anul acesta, Daniel Toth vrea să scape de locul 25 la ediţia Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina şi este încrezătoare în şansele sale, mai ales că vine după un rezultat foarte bun luna trecută, la Ljubno, acolo unde a încheiat pe locul 10, la etapa de Cupă Mondială din Slovenia.

“A treia participare la Jocurile Olimpice înseamnă mai mult maturitate şi conştientizare. La prima participare am fost copleşită de emoţii, de amploarea evenimentului şi de tot ce s-a întâmplat acolo. A doua a fost în condiţiile ei, dar acum ştiu la ce să mă aştept, să mă pot bucura de fiecare moment şi simt că este o confirmare a muncii mele.

Vreau să scap de acel loc 25 (n.r. râde). Sincer, obiectivul meu principal este să sar la nivelul meu maxim, fără presiune inutilă. Să pot să fac cele mai bune sărituri în concurs, sărituri curate, stabile. Să plec de pe trambulină cu sentimentul că am dat tot ce am putut. Aş zice că e o posibilitate foarte mare să ajung în primele 20. Acum depinde, ca la fiecare competiţie, se pot schimba multe. Dar se poate ajunge în primele 20.