Daniela Toth, plină de încredere înainte de a 3-a participare la JO de iarnă de la Milano-Cortina: "A fost rezultatul carierei" - Antena Sport

EXCLUSIV

Daniela Toth, plină de încredere înainte de a 3-a participare la JO de iarnă de la Milano-Cortina: “A fost rezultatul carierei”

Alex Masgras Publicat: 4 februarie 2026, 13:13

Daniela Toth, în timpul unei sărituri / Profimedia

Daniela Toth se pregăteşte pentru a treia participare la Jocurile Olimpice de iarnă. Sportiva de 28 de ani, care va fi una dintre sportivele desemnate portdrapel la Ceremonia de Deschidere a ediţiei de la Milan-Cortina, are mare încredere că poate depăşi cea mai bună prestaţie de la Olimpiadă.

În 2018, la ediţia din Coreea de Sud, de la Pyeongchang, românca a sărit în total 150,8 metri, terminând pe locul 25. Patru ani mai târziu, la Beijing, Toth a încheiat tot pe locul 25, după ce a sărit 156,2 metri în total.

Daniela Toth vrea să îşi îmbunătăţească rezultatul la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026

Anul acesta, Daniel Toth vrea să scape de locul 25 la ediţia Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina şi este încrezătoare în şansele sale, mai ales că vine după un rezultat foarte bun luna trecută, la Ljubno, acolo unde a încheiat pe locul 10, la etapa de Cupă Mondială din Slovenia.

“A treia participare la Jocurile Olimpice înseamnă mai mult maturitate şi conştientizare. La prima participare am fost copleşită de emoţii, de amploarea evenimentului şi de tot ce s-a întâmplat acolo. A doua a fost în condiţiile ei, dar acum ştiu la ce să mă aştept, să mă pot bucura de fiecare moment şi simt că este o confirmare a muncii mele.

Vreau să scap de acel loc 25 (n.r. râde). Sincer, obiectivul meu principal este să sar la nivelul meu maxim, fără presiune inutilă. Să pot să fac cele mai bune sărituri în concurs, sărituri curate, stabile. Să plec de pe trambulină cu sentimentul că am dat tot ce am putut. Aş zice că e o posibilitate foarte mare să ajung în primele 20. Acum depinde, ca la fiecare competiţie, se pot schimba multe. Dar se poate ajunge în primele 20.

Mi-a dat încredere rezultatul de la ultima competiţie de luna aceasta, la Ljubno, când am fost în primii 10. Am fost în primii 10. Este rezultatul carierei mele. Depinde de la competiţie la competiţie, de la zi la zi. Noi tragem la cât mai sus”, a declarat Daniela Toth, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Patru ceremonii de deschidere simultane în Italia

În premieră, la JO Milano Cortina 2026 vor fi organizate patru ceremonii de deschidere: una principala, la Milano, care va fi transmisă în direct de posturile de televiziune din întreaga lume, şi trei secundare, la Cortina, Livigno şi Predrazzo.

România a desemnat şapte purtători de drapel astfel:

  • Julia Sauter (patinaj artistic) – Milano
  • Kata Mandel (snowboard) şi Alexandru Ştefănescu (schi alpin) – Livigno
  • Daniela Toth (sărituri cu schiurile) şi Paul Pepene (schi fond) – Predazzo
  • Raluca Strămăturraru (sanie) şi Mihai Tentea (bob) – Cortina.
13:56
Bianca Bazaliu a semnat cu noua echipă
13:52
Farul – Dinamo LIVE TEXT (20:30). Oaspeţii continuă lupta pentru supremaţia Ligii 1
13:32
Mihai Covaliu, reacţie după ce Ana Bărbosu şi Jordan Chiles luptă din nou pentru medalia olimpică din 2024
13:17
VIDEOIanis Hagi, dublă de senzaţie în Turcia! Spectacol în Cupa Turciei
12:40
Victor Piţurcă, detalii despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu! “Îmi pare rău pentru ceea ce i se întâmplă”
12:32
Alberto Tomba şi Deborah Compagnoni vor aprinde vasele olimpice la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina
