Imagini de la parastasul pentru Mircea Lucescu. A fost prezent şi Valentin Ceauşescu

Legendarul antrenor Mircea Lucescu a fost înhumat cu onoruri militare, vineri, la cimitirul Bellu din Capitală, la trei zile după ce a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani.

La ceremonie au participat doar apropiaţii şi familia marelui antrenor.

Slujba de înmormântare a avut loc la biserica Biserica Sfântul Elefterie, unde sicriul marelui Lucescu, înfăşurat în tricolor, a fost purtat pe petale de flori.

După înmormântare a avut loc şi parastasul lui Mircea Lucescu, unde un grup dintre apropiaţii fostului selecţioner s-au revăzut. Printre ei s-a numărat şi Valentin Ceauşescu.

Ioan Andone a făcut o postare în mediul online de la acest moment.