Imagini de la parastasul pentru Mircea Lucescu. A fost prezent şi Valentin Ceauşescu

Radu Constantin Publicat: 10 aprilie 2026, 18:08

Legendarul antrenor Mircea Lucescu a fost înhumat cu onoruri militare, vineri, la cimitirul Bellu din Capitală, la trei zile după ce a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La ceremonie au participat doar apropiaţii şi familia marelui antrenor.

Slujba de înmormântare a avut loc la biserica Biserica Sfântul Elefterie, unde sicriul marelui Lucescu, înfăşurat în tricolor, a fost purtat pe petale de flori.

După înmormântare a avut loc şi parastasul lui Mircea Lucescu, unde un grup dintre apropiaţii fostului selecţioner s-au revăzut. Printre ei s-a numărat şi Valentin Ceauşescu.

Ioan Andone a făcut o postare în mediul online de la acest moment.

Reclamă
Reclamă

”O zi ce ne-a îngenuncheat pe toți. O despărțire doar fizică de Mircea Lucescu, pentru că tuturor ne-a schimbat viața în bine la un moment dat. Ne-a oferit atâta căldură și va fi parte mereu din spiritul și poveștile noastre. Mie îmi sfâșie vocea și sufletul plecarea ta…”, a scris el, pe contul de Facebook.

Reclamă
Reclamă
