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Italia are selecţioner! Anunţul lui Fabrizio Romano: „A acceptat”

Alex Masgras Publicat: 28 iulie 2026, 15:27

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Italia are selecţioner! Anunţul lui Fabrizio Romano: „A acceptat

Jucătorii naţionalei Italiei, în timpul imnului / Profimedia

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Italia va avea selecţioner, după câteva zile extrem de tensionate în fruntea fotbalului din peninsulă. După ce preşedintele Malago a refuzat să îl numească pe Andrea Pirlo, din cauza unor legături cu branduri din Rusia.

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În urma acestui refuz, Paulo Maldini şi Leandro au demisionat din federaţie, după doar 16 zile de la numirea lor. Acum, federaţia a trebuit să se reorienteze rapid.

Roberto Mancini va fi noul selecţioner al Italiei

Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, Roberto Mancini a fost alegerea federaţiei. Fostul selecţioner va reveni astfel pe banca Squadrei Azzurra, după ce a acceptat acest rol.

Roberto Mancini a mai fost selecţionerul Italiei în perioada 2018-2023. În 2021, sub comanda sa, Sqaudra Azzurra a cucerit Campionatul European, după ce a învins în finală Anglia, pe Wembley. De-a lungul carierei sale, el le-a mai antrenat pe Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray şi Al Sad, ultima sa echipă. După ce a plecat în 2023 de la naţionala Italiei, el a fost pentru o perioadă scurtă selecţionerul Arabiei Saudite.

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Mancini îi va lua locul lui Gennaro Gattuso, care a părăsit postul în aprilie, în urma unei înfrângeri suferite în calificările pentru Cupa Mondială în faţa Bosniei-Herţegovina, a treia oară consecutiv când cvadrupla campioană mondială a ratat calificarea la turneul final.

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