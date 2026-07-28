Italia are selecţioner! Anunţul lui Fabrizio Romano: „A acceptat”

Italia va avea selecţioner, după câteva zile extrem de tensionate în fruntea fotbalului din peninsulă. După ce preşedintele Malago a refuzat să îl numească pe Andrea Pirlo, din cauza unor legături cu branduri din Rusia.
În urma acestui refuz, Paulo Maldini şi Leandro au demisionat din federaţie, după doar 16 zile de la numirea lor. Acum, federaţia a trebuit să se reorienteze rapid.
Roberto Mancini va fi noul selecţioner al Italiei
Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, Roberto Mancini a fost alegerea federaţiei. Fostul selecţioner va reveni astfel pe banca Squadrei Azzurra, după ce a acceptat acest rol.
🚨🔵 BREAKING: Roberto Mancini has agreed to become new Italy head coach, here we go! 🇮🇹
New project set to start after president Malagò stopped Pirlo deal at signatures due to his collaboration with Russian brands.
Mancini, back soon. 🔙 pic.twitter.com/mxB4F7s3K0
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2026
Roberto Mancini a mai fost selecţionerul Italiei în perioada 2018-2023. În 2021, sub comanda sa, Sqaudra Azzurra a cucerit Campionatul European, după ce a învins în finală Anglia, pe Wembley. De-a lungul carierei sale, el le-a mai antrenat pe Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray şi Al Sad, ultima sa echipă. După ce a plecat în 2023 de la naţionala Italiei, el a fost pentru o perioadă scurtă selecţionerul Arabiei Saudite.
Mancini îi va lua locul lui Gennaro Gattuso, care a părăsit postul în aprilie, în urma unei înfrângeri suferite în calificările pentru Cupa Mondială în faţa Bosniei-Herţegovina, a treia oară consecutiv când cvadrupla campioană mondială a ratat calificarea la turneul final.
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