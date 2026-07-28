Italia are selecţioner! Anunţul lui Fabrizio Romano: „A acceptat”

Italia va avea selecţioner, după câteva zile extrem de tensionate în fruntea fotbalului din peninsulă. După ce preşedintele Malago a refuzat să îl numească pe Andrea Pirlo, din cauza unor legături cu branduri din Rusia.

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În urma acestui refuz, Paulo Maldini şi Leandro au demisionat din federaţie, după doar 16 zile de la numirea lor. Acum, federaţia a trebuit să se reorienteze rapid.

Roberto Mancini va fi noul selecţioner al Italiei

Potrivit jurnalistului italian Fabrizio Romano, Roberto Mancini a fost alegerea federaţiei. Fostul selecţioner va reveni astfel pe banca Squadrei Azzurra, după ce a acceptat acest rol.

🚨🔵 BREAKING: Roberto Mancini has agreed to become new Italy head coach, here we go! 🇮🇹

New project set to start after president Malagò stopped Pirlo deal at signatures due to his collaboration with Russian brands.

Mancini, back soon. 🔙 pic.twitter.com/mxB4F7s3K0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2026

Roberto Mancini a mai fost selecţionerul Italiei în perioada 2018-2023. În 2021, sub comanda sa, Sqaudra Azzurra a cucerit Campionatul European, după ce a învins în finală Anglia, pe Wembley. De-a lungul carierei sale, el le-a mai antrenat pe Fiorentina, Lazio, Inter, Manchester City, Galatasaray şi Al Sad, ultima sa echipă. După ce a plecat în 2023 de la naţionala Italiei, el a fost pentru o perioadă scurtă selecţionerul Arabiei Saudite.