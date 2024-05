Jose Mourinho a avut un discurs superb pentru Generaţia de Aur la meciul de retragere al acesteia! Ce a transmis portughezul - Antena Sport

Jose Mourinho a avut un discurs superb pentru Generaţia de Aur la meciul de retragere al acesteia! Antrenorul portughez a ţinut să meargă în vestiar şi să îi felicite personal pe Gică Hagi, Gică Popescu şi colegii lor.

Discursul superb al lui Jose Mourinho a stârnit un ropot de aplauze din partea membrilor Generaţiei de Aur.

„Vreau să vă spun două lucruri din inimă. Suntem mai mult sau mai puțin de aceeași vârstă, deci sunteți generația mea.

În timp ce am crescut, m-am îndrăgostit de fotbal, am început să lucrez în fotbal în cea mai bună perioadă a voastră. Așa că îmi aduc aminte totul despre cariera voastră, despre voi individual, îmi amintesc și am mult respect.

Am venit aici bineînțeles pentru că sunt prieten cu Giovanni (n.r.: Becali), e mereu o plăcere să vin. Dar am venit aici pentru respectul pe care îl am pentru voi. Vreau să vă felicit pentru cei 30 de ani.