Jucătorul lui Liverpool a refuzat convocarea la naţională: "Trebuie să respectăm problemele fiecăruia" - Antena Sport

Federico Chiesa, atacantul echipei engleze de fotbal FC Liverpool, a refuzat convocarea la naţionala Italiei pentru meciurile programate săptămâna aceasta în preliminariile Cupei Mondiale 2026, a anunţat selecţionerul Gennaro Gattuso.
Squadra Azzurra, care a ratat calificarea la ultimele două Cupe Mondiale, va juca joi în deplasare cu Republica Moldova, înainte de a înfrunta liderul grupei, Norvegia, duminică, la Milano.
Jucătorul lui Liverpool a refuzat convocarea la naţională
Gattusso a spus că nu are de ales decât să respecte dorinţa jucătorului de a nu participa la cele două meciuri, care vor stabili echipa calificată automat la turneul final din America de Nord, în timp ce a doua clasată urmează să participe la un play-off.
“Vorbesc des cu el. Trebuie să respectăm deciziile şi problemele pe care le are fiecare dintre noi”, a declarat Gattuso, luni, în cursul unei conferinţe de presă.
“Ştim bine ce ne spunem unul altuia şi trebuie să respect ceea ce îmi spune jucătorul. Nu pot spune nimic altceva”, a adăugat tehnicianul.
Gattuso nu a oferit un motiv pentru decizia lui Chiesa, care a jucat ultima dată pentru Italia la EURO 2024. Jucătorul în vârstă de 28 de ani a marcat de două ori şi a oferit trei pase decisive în 12 apariţii pentru Liverpool în acest sezon, în ciuda timpului limitat de joc.
Norvegia este liderul Grupei I a preliminariilor CM 2026, cu un avans de trei puncte faţă de Italia, ocupanta locului secund.
