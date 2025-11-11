Jucătorul lui Liverpool a refuzat convocarea la naţională: "Trebuie să respectăm problemele fiecăruia" - Antena Sport

Federico Chiesa, atacantul echipei engleze de fotbal FC Liverpool, a refuzat convocarea la naţionala Italiei pentru meciurile programate săptămâna aceasta în preliminariile Cupei Mondiale 2026, a anunţat selecţionerul Gennaro Gattuso.

Squadra Azzurra, care a ratat calificarea la ultimele două Cupe Mondiale, va juca joi în deplasare cu Republica Moldova, înainte de a înfrunta liderul grupei, Norvegia, duminică, la Milano.

Jucătorul lui Liverpool a refuzat convocarea la naţională

Gattusso a spus că nu are de ales decât să respecte dorinţa jucătorului de a nu participa la cele două meciuri, care vor stabili echipa calificată automat la turneul final din America de Nord, în timp ce a doua clasată urmează să participe la un play-off.

“Vorbesc des cu el. Trebuie să respectăm deciziile şi problemele pe care le are fiecare dintre noi”, a declarat Gattuso, luni, în cursul unei conferinţe de presă.

“Ştim bine ce ne spunem unul altuia şi trebuie să respect ceea ce îmi spune jucătorul. Nu pot spune nimic altceva”, a adăugat tehnicianul.