Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorul lui Liverpool a refuzat convocarea la naţională: "Trebuie să respectăm problemele fiecăruia" - Antena Sport

Home | Fotbal | Jucătorul lui Liverpool a refuzat convocarea la naţională: “Trebuie să respectăm problemele fiecăruia”

Jucătorul lui Liverpool a refuzat convocarea la naţională: “Trebuie să respectăm problemele fiecăruia”

Publicat: 11 noiembrie 2025, 11:25

Comentarii
Jucătorul lui Liverpool a refuzat convocarea la naţională: Trebuie să respectăm problemele fiecăruia

Jucătorii lui Liverpool, în timpul unui meci/ Profimedia

Federico Chiesa, atacantul echipei engleze de fotbal FC Liverpool, a refuzat convocarea la naţionala Italiei pentru meciurile programate săptămâna aceasta în preliminariile Cupei Mondiale 2026, a anunţat selecţionerul Gennaro Gattuso.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Squadra Azzurra, care a ratat calificarea la ultimele două Cupe Mondiale, va juca joi în deplasare cu Republica Moldova, înainte de a înfrunta liderul grupei, Norvegia, duminică, la Milano.

Jucătorul lui Liverpool a refuzat convocarea la naţională

Gattusso a spus că nu are de ales decât să respecte dorinţa jucătorului de a nu participa la cele două meciuri, care vor stabili echipa calificată automat la turneul final din America de Nord, în timp ce a doua clasată urmează să participe la un play-off.

“Vorbesc des cu el. Trebuie să respectăm deciziile şi problemele pe care le are fiecare dintre noi”, a declarat Gattuso, luni, în cursul unei conferinţe de presă.

“Ştim bine ce ne spunem unul altuia şi trebuie să respect ceea ce îmi spune jucătorul. Nu pot spune nimic altceva”, a adăugat tehnicianul.

Reclamă
Reclamă

Gattuso nu a oferit un motiv pentru decizia lui Chiesa, care a jucat ultima dată pentru Italia la EURO 2024. Jucătorul în vârstă de 28 de ani a marcat de două ori şi a oferit trei pase decisive în 12 apariţii pentru Liverpool în acest sezon, în ciuda timpului limitat de joc.

Norvegia este liderul Grupei I a preliminariilor CM 2026, cu un avans de trei puncte faţă de Italia, ocupanta locului secund.

rar,masini second handrar,masini second hand
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Scene ireale, desprinse din Mad Max, cu armata rusă în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Observator
Scene ireale, desprinse din Mad Max, cu armata rusă în timp ce intră în Pokrovsk: Soldaţii profită de ceaţă
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte valabile în luna decembrie
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep înainte de Crăciun. Sportiva a publicat noile oferte valabile în luna decembrie
14:34
Mărturii incredibile în scandalul din Liga 1: “Pariez de 10-12 ani. Am cules informații pentru a câștiga”
14:32
“Avem de luat o revanşă”. Denis Drăguş, discurs ferm înainte de Bosnia – România. Ce a spus despre şansele de calificare
14:08
“Nu mi se pare normal”. Selecţionerul Spaniei, prima reacţie după ce Lamine Yamal a fost exclus din lotul naţionalei
13:52
Vinicius l-a luat tare pe Raţiu în timpul meciului. Ce i-a spus brazilianul înainte să fie din nou dominat de “Sonic”
13:49
Sergio Perez şi-a stabilit marele obiectiv la Cadillac, în sezonul următor de Formula 1: “Chiar cred asta”
13:12
“Ce noroc?” Victor Angelescu, replică pentru critici după ce Rapid a ajuns pe primul loc în Liga 1
Vezi toate știrile
1 Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion 2 EXCLUSIVBombă la Universitatea Craiova. Mirel Rădoi şi-a făcut bagajele şi a plecat de la echipă 3 UPDATEMihai Rotaru îi caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Noul nume apărut pe lista patronului din Bănie 4 Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru 5 Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali 6 Elias Charalambous şi Mihai Pintilii “şi-au dat demisia”. Anunţul lui Gigi Becali după Hermannstadt – FCSB 3-3
Citește și
Cele mai citite
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Clipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenorClipe emoţionante la înmormântarea lui Emeric Ienei. Ce a făcut nepoata fostului antrenor
Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiriAnunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri
Ion Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru RomâniaIon Ţiriac l-a angajat pe managerul care a făcut o tranzacţie de 2 miliarde de euro pentru România