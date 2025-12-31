Jucătorul dorit de FCSB și Rapid rămâne în Liga 1! Motivul care a dus la blocarea transferului - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Jucătorul dorit de FCSB și Rapid rămâne în Liga 1! Motivul care a dus la blocarea transferului

Daniel Işvanca Publicat: 31 decembrie 2025, 19:45

Joao Lameira în Dinamo - Oțelul / SPORT PICTURES

Joao Lameira este unul dintre cei mai curtați jucători din tabăra celor de la Oțelul Galați, rolul mijlocașului portughez fiind unul important în angrenajul echipei antrenate de Laszlo Balint.

Aflat pe lista celor de la FCSB și Rapid București, fotbalistul a fost curtat de polonezii de la Widzew Lodz, care au venit cu o propunere pentru cei de la Oțelul.

Transferul lui Joao Lameira la Widzew Lodz s-a blocat

Joao Lameira era ca și transferat de polonezii de la Widzew Lodz, care ofereau în schimbul fotbalistului de 26 de ani suma de 500.000 de euro. Deși oferta era pe placul gălățenilor, discuțiile s-au blocat.

Potrivit gsp.ro, jucătorul portughez se va alătura cantonamentului echipei din Liga 1, iar conducerea clubului le va mai oferi polonezilor un răgaz de câteva zile, înainte de a lua o decizie în privința acestuia.

  • din vara anului 2023 se află Joao Lameira la Oțelul
  • 78 de apariții a strâns acesta în tricoul gălățenilor
