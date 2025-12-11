Penalty anulat cu ajutorul VAR la Baba Alhassan în FCSB - Feyenoord - Antena Sport

FCSB conducea cu 1-0 în prima repriză pe Feyenoord, iar în minutul 31 arbitrul Mykola Balakin a arătat punctul cu var după o intervenție a lui Alhassan. Apoi a fost chemat la marginea terenului să revada fază.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Centralul a revăzut faza, iar Balakin a decis că Baba Alhassan nu a faultat în careu. Mingea a revenit roș-albaștrilor.

Bucuria nu a durat mult pentru bucureşteni, pentru că Feyenoord a reuşit totuşi să înscrie de două ori până la finalul primei reprize. Tengstedt a marcat cu o lovitură de cap, care l-a lăsat fără replică pe Ştefan Târnovanu (min 41). Apoi, Timber a marcat şi el trei minute mai târziu.