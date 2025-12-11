Albion Rrahmani a venit cu tricoul Rapidului la interviu: "Un sentiment foarte frumos" - Antena Sport

Sparta Praga a reuşit să treacă de Universitatea Craiova, iar unul dinte marcatori a fost chiar Rrahmani, jucător care a evoluat în trecut la Rapid.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La intrviul de la finalul partidei, marcatorul primului gol al celor de la Sparta Praga a apărut în fața camerelor cu un tricou al Rapidului. El a explicat şi de unde acel tricou inedit.

“Am primit cadou tricoul ăsta, e cel din noul sezon. A fost un fan care a vrut să facem schimb de tricouri. A făcut special pentru mine acest tricou (n.r. cu numele Rrahmani și numărul nouă pe spate).

E un cadou frumos și îl voi păstra. Când te descurci bine la o echipă, mereu o parte din tine rămâne acolo. Voi rămâne fanul Rapidului pentru multă vreme. A fost un sentiment foarte frumos atât să revin în România, cât și să marchez. Craiova e o echipă bună, a jucat un fotbal bun, ne-a pus presiune și ne așteptam la un meci greu.