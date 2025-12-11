Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mogoş a plâns după înfrângerea Craiovei cu Praga: "Eu cred că toată echipa a dat totul" - Antena Sport

Home | Fotbal | Mogoş a plâns după înfrângerea Craiovei cu Praga: “Eu cred că toată echipa a dat totul”

Mogoş a plâns după înfrângerea Craiovei cu Praga: “Eu cred că toată echipa a dat totul”

Radu Constantin Publicat: 11 decembrie 2025, 23:35

Comentarii
Mogoş a plâns după înfrângerea Craiovei cu Praga: Eu cred că toată echipa a dat totul

Vasile Mogoș a fost foarte afectat de înfrângerea pe care oltenii au suferit-o, chiar în fața propriilor suporteri, cu 1-2. Jucătorul a venit la interviu cu ochii în lacrimi, semn că meciul l-a marcat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„O să analizăm meciul, să vedem ce am greșit. Eu cred că toată echipa a dat totul, tot stadionul a dat totul. Sunt o echipă foarte puternică, am încercat să obținem măcar un punct. Din păcate, nu am reușit. Sunt meciuri la care visezi de când ești mic. Când ești aproape de a ajunge unde ne dorim cu toții, ăsta e fotbalul, din detalii. Am dat totul.

Până când arbitrul nu fluieră, meciul nu se termină. Am încercat să ținem scorul, mai era puțin. Toată lumea spera să aducem măcar un punct. Fizic eram obosiți, cred că e și normal, jucăm din 3 în 3 zile. O echipă foarte puternică, s-a văzut nivelul. Acum vreau doar să mă odihnesc, să ne gândim la meciul următor”, a declarat Vasile Mogoș.

Universitatea Craiova a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Sparta Praga, în etapa a cincea a fazei principale a Conference League. Golul victoriei oaspeţilor a fost marcat în minutul 89.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
SURSE: PSD blochează reforma administraţiei, care nu va mai fi făcută în decembrie. TVA ar putea creşte iar
Observator
SURSE: PSD blochează reforma administraţiei, care nu va mai fi făcută în decembrie. TVA ar putea creşte iar
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
Fanatik.ro
Cum se califică Universitatea Craiova în primăvara europeană din Conference League după 1-2 cu Sparta Praga! Oltenii tremură după golul încasat în minutul 90
23:14
LIVE TEXTFCSB – Feyenoord 2-3. Meci nebun pe Arena Naţională! Toma o ţine în viaţă pe campioana României
23:06
Albion Rrahmani a venit cu tricoul Rapidului la interviu: “Un sentiment foarte frumos”
23:00
Filipe Coelho ştie unde s-a făcut diferenţa în Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2: “Nu penalty-ul a fost crucial”
22:49
Penalty anulat cu ajutorul VAR la Baba Alhassan în FCSB – Feyenoord
22:32
Siyabonga Ngezana a dat “replica” după meciul cu Steaua Roşie! A deschis scorul în FCSB – Feyenoord
22:18
Gestul galeriei la adresa jucătorilor Universităţii Craiova. Nu s-a văzut la tv
Vezi toate știrile
1 Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro 2 Gigi Becali vrea un alt fundaș din Liga 1, după ce transferul lui Kevin Ciubotaru a intrat în impas. Noua țintă de la FCSB 3 Gigi Becali forţează transferul iernii la FCSB! Jucătorii implicaţi în tranzacţie 4 Super-transferul anunţat de Gigi Becali la FCSB nu e făcut! Agentul a rupt tăcerea: “Asta e prioritatea” 5 Arne Slot a recunoscut că nu a fost penalty în Inter – Liverpool 0-1! Reacţia genială a olandezului 6 Nota primită de Cristi Chivu după ce Inter a pierdut cu Liverpool. Verdictul dat de italieni
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!Dan Şucu, investiţie de 180 de milioane de euro în afacerea în care l-a implicat şi pe fiul său!
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă