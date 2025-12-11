Mogoş a plâns după înfrângerea Craiovei cu Praga: "Eu cred că toată echipa a dat totul" - Antena Sport

Vasile Mogoș a fost foarte afectat de înfrângerea pe care oltenii au suferit-o, chiar în fața propriilor suporteri, cu 1-2. Jucătorul a venit la interviu cu ochii în lacrimi, semn că meciul l-a marcat.

„O să analizăm meciul, să vedem ce am greșit. Eu cred că toată echipa a dat totul, tot stadionul a dat totul. Sunt o echipă foarte puternică, am încercat să obținem măcar un punct. Din păcate, nu am reușit. Sunt meciuri la care visezi de când ești mic. Când ești aproape de a ajunge unde ne dorim cu toții, ăsta e fotbalul, din detalii. Am dat totul.

Până când arbitrul nu fluieră, meciul nu se termină. Am încercat să ținem scorul, mai era puțin. Toată lumea spera să aducem măcar un punct. Fizic eram obosiți, cred că e și normal, jucăm din 3 în 3 zile. O echipă foarte puternică, s-a văzut nivelul. Acum vreau doar să mă odihnesc, să ne gândim la meciul următor”, a declarat Vasile Mogoș.

Universitatea Craiova a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de echipa Sparta Praga, în etapa a cincea a fazei principale a Conference League. Golul victoriei oaspeţilor a fost marcat în minutul 89.