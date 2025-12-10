Situație disperată la FCSB, înaintea meciului cu Feyenoord. Doar trei rezerve disponibile: „Orice e posibil” - Antena Sport

FCSB trece printr-o situație disperată, înaintea meciului cu Feyenord. Mihai Stoica a dezvăluit că lotul roș-albaștrilor pentru meciul din etapa a șasea a grupei de Europa League va fi format doar din 14 jucători.
Astfel, campioana va avea doar trei rezerve pe bancă la duelul cu olandezii, conform spuselor lui Mihai Stoica. Partida de pe Arena Națională se va disputa joi, de la ora 22:00.
Situație disperată la FCSB, înaintea meciului cu Feyenoord
Mihai Stoica a transmis că FCSB e totuși acoperită pe toate compartimentele, în ciuda problemelor de lot uriașe cu care se confruntă la meciul cu Feyenoord.
„Suntem vreo 14. Dacă sunt 14, trei o să fie pe bancă, dar e ok. Avem în fiecare compartiment câte un jucător care poate să intre. Trebuie să bați toate echipele ca să câștigi. Dacă bați Feyenoord în condițiile astea, orice e posibil.
Poți să bați și la Zagreb, poți să o bați și pe Fener, dar șansele sunt minime. A fost o echipă anul trecut care a rămas acasă cu 11 puncte. Cu 10 puncte nu te califici”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
David Miculescu, Daniel Bîrligea, Mihai Popescu, Joyskim Dawa, Denis Alibec, Vlad Chiricheș, Dennis Politic și Ionuț Cercel sunt accidentați, în timp ce Darius Olaru este suspendat pentru meciul cu Feyenoord. Totodată, David Kiki a plecat la naționala Beninului pentru Cupa Africii.
- Robin van Persie a auzit ce face Gigi Becali la FCSB și a reacționat: “Nu cred că mi s-a întâmplat niciodată”
- Feyenoord, în criză înaintea meciului cu FCSB. Olandezii au anunțat ce se întâmplă cu viitoarea adversară a campioanei
- Câţi suporteri sunt aşteptaţi pe Arena Națională la FCSB – Feyenoord? Mii de olandezi vin la meci
- Veste bună pentru FCSB. Titularul care s-a accidentat în derby-ul cu Dinamo e apt pentru meciul cu Feyenoord
- Elias Charalabous a răbufnit la conferinţa de presă: “Nu ştiu ce informaţii ai, chiar nu înţeleg întrebările”