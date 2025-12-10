FCSB U19 a pierdut dramatic calificarea în 16-imile UEFA Youth League. Eșec la penalty-uri cu Puskas Akademia - Antena Sport

Închide meniul
Antena
FCSB U19 a pierdut dramatic calificarea în 16-imile UEFA Youth League. Eșec la penalty-uri cu Puskas Akademia

Andrei Nicolae Publicat: 10 decembrie 2025, 19:41

FCSB U19, în timpul unui meci de Youth League / Facebook FCSB

Echipa Under-19 a FCSB-ului a ratat calificarea în șaisprezecimile UEFA Youth League, după ce a fost învinsă de Puskas Akademia la loviturile de departajare în turul 3 preliminar.

Roș-albaștrii au ratat astfel “biletele” pentru tabloul principal al competiției, unde i-ar fi așteptat un posibil duel cu un nume imens din fotbal. FCSB reușise să întoarcă rezultatul din tur, când Puskas Akademia s-a impus cu 2-1, însă la penalty-uri au clacat deși au avut avantajul că adversarii lor au ratat primii.

FCSB a pierdut dramatic meciul cu Puskas Akademia

FCSB a început perfect partida și a deschis scorul în primul minut prin David Popa. La doar trei minute distanță, Puskas Akademia a restabilit egalitatea prin Asvanyi.

Nebunia din startul partidei a continuat, iar la “borna” 11 Panait a făcut 2-1 pentru roș-albaștri cu un șut fabulos de la 25 de metri. Echipa antrenată de Marius Ștefan nu s-a bucurat mult, iar în minutul 17 maghiarii au egalat din nou prin Zahoran.

FCSB a trecut din nou în avantaj în minutul 28, după ce David Popa a făcut “dubla”, iar în minutul 31 Puskas Akademia a rămas în 10 oameni. La pauză, scorul era 3-2 pentru formația din România, iar la general situația era 4-4.

În partea a doua a urmat un “festival” de ratări din partea ambelor echipe, cu precădere a FCSB-ului. Panait, Stoian și David Popa au lovit bara, iar la ultima fază Puskas Akademia a irosit o șansă uriașă, după ce un jucător al maghiarilor nu a putut să împingă în poartă din careul mic o minge venită din centrare.

La loviturile de departajare, maghiarii au ratat primii, însă FCSB a ratat ulterior de două ori, astfel că Puskas Akademia a mers mai departe.

