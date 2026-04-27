Alertă la Madrid! Care este starea lui Kylian Mbappe, cu 13 zile înainte de El Clasico

Real Madrid gâfâie în acest final de sezon. Cu șanse minuscule la titlu, echipa lui Alvaro Arbeloa mai are o singură miză: să o învingă pe marea rivală, FC Barcelona, în El Clasico de pe 10 mai. Însă „galacticii” au tot mai multe indisponibilități.

După Eder Militao și Arda Guler, ultimii accidentați, și Kylian Mbappe a devenit indisponibil.

Mbappe poate rata El Clasico

Mbappe a cerut schimbare la partida de vineri cu Real Betis. Inițial, clubul a anunțat că a fost vorba doar despre o suprasolicitare musculară, însă probleme au persistat și după 48 de ore așa că luni dimineață atacantul francez a făcut niște teste suplimentare.

Verdictul este „leziune la mușchiul semitendinos al piciorului stâng”. Acest lucru nu îl exclude pentru partida cu El Clasico care va avea loc peste 13 zile, însă nici nu a fost oferit vreun termen pentru recupare.