"Am primit o lecție". Hansi Flick, tranșant după ce Barcelona a fost umilită de Atletico Madrid în Cupa Spaniei - Antena Sport

"Am primit o lecție". Hansi Flick, tranșant după ce Barcelona a fost umilită de Atletico Madrid în Cupa Spaniei

La Liga | "Am primit o lecție". Hansi Flick, tranșant după ce Barcelona a fost umilită de Atletico Madrid în Cupa Spaniei

“Am primit o lecție”. Hansi Flick, tranșant după ce Barcelona a fost umilită de Atletico Madrid în Cupa Spaniei

Andrei Nicolae Publicat: 13 februarie 2026, 9:22

Comentarii
Am primit o lecție. Hansi Flick, tranșant după ce Barcelona a fost umilită de Atletico Madrid în Cupa Spaniei

Hansi Flick, în timpul meciului Atletico Madrid - Barcelona / Profimedia

Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick, a deplâns faptul că jucătorii săi “nu au jucat ca o echipă” şi au primit “o lecţie” joi seară împotriva lui Atletico Madrid (0-4), în prima manşă a semifinalelor Cupei Spaniei.

Nu am jucat bine în prima repriză, nu am jucat ca o echipă. Distanţa dintre jucătorii noştri a fost mult prea mare. Nu am presat aşa cum ne-am dorit. În primele 45 de minute, am primit o lecţie“, a recunoscut Flick în conferinţa de presă de după meci.

Hansi Flick, gata să răstoarne rezultatul din tur în Cupa Spaniei

Uneori e bine să primeşti o lecţie la momentul potrivit. Poate că astăzi (n.r. joi) a fost momentul potrivit. Mai avem un meci pentru a reveni. Avem două reprize de 45 de minute. Obiectivul nostru va fi să câştigăm fiecare repriză cu 2-0. Vom lupta pentru asta“, a promis el.

Înfrângerea este grea, dar sunt foarte mândru de echipa mea. Poate nu de primele 45 de minute, dar de restul sezonului, da. Trebuie să acceptăm această lecţie şi să ne îmbunătăţim. Încă avem o şansă să revenim, nu va fi uşor, dar vom face tot ce putem“, a concluzionat antrenorul german.

Atletico Madrid a făcut un mare pas spre finala Cupei Spanie, umilind-o pe deţinătoarea trofeului, Barcelona, în faţa căreia s-a impus cu scorul de 4-0.

Atletico a marcat toate cele patru goluri în prima repriză a meciului disputat pe Estadio Metropolitano din Madrid, prin Eric Garcia, Antoine Griezmann, Ademola Lookman şi Julian Alvarez. Meciul retur urmează să se dispute în data de 3 martie, pe stadionul Camp Nou din Barcelona.

Sursa: Agerpres.ro

Comentarii


