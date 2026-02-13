Atletico Madrid - Barcelona 4-0. Umilință pentru catalani în semifinala din Cupa Spaniei - Antena Sport

Atletico Madrid este cu un pas în finala Cupei Spaniei, după ce a „demolat-o” pe Barcelona în manșa tur a semifinalelor. Gruparea antrenată de Diego Simeone nu a avut milă de campioana din La Liga și a marcat toate cele patru goluri încă din prima repriză.

Catalanii nu s-au putut baza la această dispută pe trei jucători importanți. Marcus Rashford, Raphinha și Pedri au fost indisponibili pentru acest joc din cauza medicale.

Atletico Madrid, victorie fantastică în fața Barcelonei

Atletico Madrid este foarte aproape de prezența în finala Cupei Spaniei, după o victorie fără drept de apel în fața Barcelonei pe ”Metropolitano Stadium”, scor 4-0.

Formația antrenată de Diego Simeone a făcut o primă repriză de vis, reușind să puncteze de patru ori în poarta campioanei Spaniei. Gazdele au trecut la conducerea jocului după doar șase minute, după autogolul lui Eric Garcia.

Seara de coșmar a catalanilor a continuat, iar Griezmann a dus scorul la 2-0, opt minute mai târziu. Până la pauză, a intrat în scenă și Ademola Lookman, jucătorul transferat iarna aceasta de la Atalanta.