Spaniolii au aflat salariul uriaş al lui Jose Mourinho la Real Madrid! Cât plătesc madrilenii pentru “The Special One”

Jose Mourinho şi Florentino Perez au bătut palma pentru revenirea lui “The Special One” la Real Madrid. Portughezul se va întoarce pe Bernabeu şi urmează să fie prezentat oficial. 13 ani au trecut de la precedentul mandat al lui Mourinho la Real Madrid, care a durat trei ani.

Florentino Perez l-a convins pe Mourinho să revină într-un moment extrem de complicat la echipă, în condiţiile în care Real Madrid este la al doilea sezon consecutiv fără trofeu câştigat. Mai mult, vestiarul plin de vedete al madrilenilor pare scăpat de sub control, iar Mourinho pare genul de antrenor care să restabilească ordinea, chiar şi într-un vestiar complicat, aşa cum este cel de pe Bernabeu.

Jose Mourinho, salariu uriaş la Real Madrid! Va încasa 6 milioane de euro pe an pe Bernabeu

Presa din Spania a aflat şi ce salariu va avea Jose Mourinho la Real Madrid. Potrivit sport.es, portughezul va încasa suma de 6 milioane de euro anual. Contractul dintre cele două părţi va fi valabil până în 2029, ceea ce înseamnă că Mourinho, dacă va sta tot trei sezoane, aşa cum s-a întâmplat şi în precedentul mandat, va pleca de pe Bernabeu cu 18 milioane de euro.

Spaniolii susţin că această sumă este asemănătoare cu cea pe care Xabi Alonso o avea trecută în contract. Fostul mijlocaş a rezistat însă doar jumătate de sezon pe banca Realului, fiind înlocuit în ianuarie de Alvaro Arbeloa. În ceea ce îl priveşte pe Mourinho, salariul de la Real Madrid este dublu faţă de cel pe care îl avea la Benfica, acolo unde primea 3 milioane de euro pe an.

Cele 6 milioane de euro pe care Real Madrid le va plăti anual nu reprezintă singura sumă achitată de madrileni. Clubul condus de madrileni va plăti şi 7 milioane de euro către Benfica, sumă ce reprezintă clauza de reziliere a lui Mourinho. “The Special One” avea contract cu Benfica până în vara anului 2027.