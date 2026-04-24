Andrei Rațiu, cel mai bun om de pe teren în victoria dramatică a lui Rayo Vallecano. Nota primită de român

Andrei Nicolae Publicat: 24 aprilie 2026, 8:35

Andrei Rațiu, în timpul unui meci / Profimedia

Andrei Rațiu a fost unul dintre protagoniștii victoriei lui Rayo Vallecano obținute în etapa cu numărul 33 din La Liga în fața celor de la Espanyol, scor 1-0. Deși nu a marcat sau pasat decisiv, fundașul român a creat mai multe șanse importante la poarta catalanilor, iar un site de specialitate i-a acordat cea mai mare notă de pe teren.

Rayo Vallecano s-a impus în fața lui Espanyol într-un duel de mijlocul clasamentului din La Liga, meciul fiind decis de reușita lui Camello din minutul 87. Cu aproape un sfert de oră înainte, trupa catalană ratase un penalty prin Garcia.

Andrei Rațiu, nota 8,8 din partea specialiștilor

În primul 11 al clubului de pe Campo de Vallecas s-a aflat și Andrei Rațiu, care a ieșit la rampă. În minutul 53 s-a aflat la originea unei faze frumoase în urma căreia Rayo putea marca, după care a oferit o centrare la o lovitură de cap periculoasă a unui coechipier în minutul 70.

În prelungirile partidei, a dat o pasă cu călcâiul dintre doi adversari și imediat după a ratat o șansă de a-și trece și el numele pe lista marcatorilor. Prestația de pe teren propriu a lui Rațiu le-a atras atenția în mod pozitiv site-urilor de specialitate, care l-au notat extrem de generos.

Site-ul flashscore.com i-a dat fundașului român 8,8, cea mai mare notă de pe teren din ambele tabere. Alți specialiști, sofascore.com, l-au notat pe Rațiu cu 8,2, singurul jucător considerat mai bun decât el fiind portarul Dani Cardenas, cel care a apărat penalty-ul care putea schimba soarta jocului.

Odată cu victoria din campionat, Rayo a urcat pe locul 11 și a ajuns la 38 de puncte. Cu șase etape înainte de final, trupa madrilenă se află la șase puncte de ultima poziție care momentan trimite în cupele europene, a șasea. Situația s-ar putea schimba dacă Spania mai obține un loc suplimentar pentru Liga Campionilor în sezonul viitor.

