Home | Fotbal | La Liga | Andrei Rațiu, în centrul unei faze cum rar se vede în fotbal. Scorul a trecut de la 2-2 la 3-1

Andrei Nicolae Publicat: 26 aprilie 2026, 16:56

Comentarii
Penalty-ul comis de Andrei Rațiu / Captură Digi Sport

Partida dintre Rayo Vallecano și Real Sociedad a oferit un moment rarisim în lumea fotbalului, unul dintre protagoniștii fazei fiind chiar Andrei Rațiu. La scorul de 2-1 pentru câștigătoarea Cupei Spaniei, formația de pe Vallecas a restabilit egalitatea, însă reușita a fost anulată după un penalty comis în celălalt careu de fundașul român.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida din etapa cu numărul 32 din La Liga dintre Real Sociedad și Rayo Vallecano a fost una extrem de interesantă, însă un moment anume a ieșit în evidență prin raritatea sa. Condusă cu 2-1 pe teren propriu, echipa pentru care evoluează și Andrei Rațiu a restabilit egalitatea prin Pedro Diaz, găsit perfect în careu de Alemao cu o pasă cu capul.

Moment inedit în Rayo Vallecano – Real Sociedad. Andrei Rațiu, în prim-plan

Totul s-a întâmplat după o fază suspectă în careul lui Rayo, când Andrei Rațiu și Pablo Marin au fost angrenați într-un duel pentru minge, iar jucătorul lui Sociedad a fost acuzat că a fost faultat. Arbitrul a lăsat jocul să continue, iar scorul a devenit 2-2, însă nu pentru mult timp.

Centralul Jose Luis Guzman Mansilla a fost chemat de colegii din camera VAR să revadă faza suspectă de penalty din careul lui Rayo, care a precedat golul egalizator. După ce a revăzut imaginile, arbitrul a decis să acorde lovitură de la 11 metri pentru Real Sociedad, anulând implicit reușita de 2-2.

Reclamă
Reclamă

Rațiu s-a ales cu un cartonaș galben pentru faultul considerat de central, iar câștigătoarea Cupei Spaniei a marcat, scorul trecând de la 2-2 la 3-1 în decurs de câteva minute.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
Citește și
Cele mai citite
