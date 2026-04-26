Andrei Rațiu, în centrul unei faze cum rar se vede în fotbal. Scorul a trecut de la 2-2 la 3-1

Partida dintre Rayo Vallecano și Real Sociedad a oferit un moment rarisim în lumea fotbalului, unul dintre protagoniștii fazei fiind chiar Andrei Rațiu. La scorul de 2-1 pentru câștigătoarea Cupei Spaniei, formația de pe Vallecas a restabilit egalitatea, însă reușita a fost anulată după un penalty comis în celălalt careu de fundașul român.
Partida din etapa cu numărul 32 din La Liga dintre Real Sociedad și Rayo Vallecano a fost una extrem de interesantă, însă un moment anume a ieșit în evidență prin raritatea sa. Condusă cu 2-1 pe teren propriu, echipa pentru care evoluează și Andrei Rațiu a restabilit egalitatea prin Pedro Diaz, găsit perfect în careu de Alemao cu o pasă cu capul.
Moment inedit în Rayo Vallecano – Real Sociedad. Andrei Rațiu, în prim-plan
Totul s-a întâmplat după o fază suspectă în careul lui Rayo, când Andrei Rațiu și Pablo Marin au fost angrenați într-un duel pentru minge, iar jucătorul lui Sociedad a fost acuzat că a fost faultat. Arbitrul a lăsat jocul să continue, iar scorul a devenit 2-2, însă nu pentru mult timp.
Centralul Jose Luis Guzman Mansilla a fost chemat de colegii din camera VAR să revadă faza suspectă de penalty din careul lui Rayo, care a precedat golul egalizator. După ce a revăzut imaginile, arbitrul a decis să acorde lovitură de la 11 metri pentru Real Sociedad, anulând implicit reușita de 2-2.
🚨 POLÉMICA EN VALLECAS 🚨
👉 El árbitro anula el gol de Pedro Díaz y señala penalti de Ratiu sobre Pablo Marín al inicio de la jugada.
Rațiu s-a ales cu un cartonaș galben pentru faultul considerat de central, iar câștigătoarea Cupei Spaniei a marcat, scorul trecând de la 2-2 la 3-1 în decurs de câteva minute.
- UNIC! Chiar și accidentat, Lamine Yamal a ajuns la un record pe care nici Messi și Ronaldo nu l-au atins
- Nota primită de Andrei Raţiu, după ce echipa lui a revenit fabulos, de la 1-3, în ultimele minute ale unui meci “nebun”
- Gardă de onoare în El Clasico? Barcelona poate deveni matematic campioană etapa viitoare
- Fără Lamine Yamal și Raphinha, Barcelona a făcut un pas uriaș către titlu în La Liga
- O legendă a lui Real Madrid spune “pas” revenirii lui Jose Mourinho pe Bernabeu: “Nu mai e la apogeul său”