Anunț venit de nicăieri! Hansi Flick se va retrage din fotbal după ce pleacă de la Barcelona: “Ultimul job”

Hansi Flick a susținut marți conferința de presă premergătoare partidei din Liga Campionilor dintre Barcelona și Newcastle, iar antrenorul german a vorbit printre altele și despre viitorul său. Inițial, neamțul a fost întrebat despre prelungirea contractului alături de formația “blaugrana”, moment în care acesta a făcut un anunț surprinzător, și anume că va ieși din fotbal după ce își va încheia aventura pe Camp Nou.

Barcelona se pregătește pentru manșa secundă din optimile Ligii Campionilor contra lui Newcastle, după ce în primul meci a smuls un egal în prelungiri, scor 1-1. Duelul de pe Camp Nou a fost precedat de conferința de presă clasică a formației catalane, unde Flick a vorbit despre viitorul său atât în fotbal, cât și pe banca “blaugrana”.

Momentan, tehnicianul de 61 de ani venit de la naționala Germaniei are un contract valabil până în 2027, însă Joan Laporta, reales recent în funcția de președinte al clubului, plănuiește să îl prelungească până în 2028. Întrebat ce se va întâmpla cu această înțelegere, Flick a preferat să evite subiectul și să concentreze atenția asupra partidei din UCL.

Totuși, neamțul a făcut o declarație care a atras atenția, și anume că postul său de antrenor al Barcelonei va fi ultimul pe care îl va ocupa în fotbal, indiferent dacă va semna sau nu prelungirea cu formația de pe Camp Nou.

“Cred că e clar că îmi place să lucrez aici, dar îmi valorizez și independența. Am o familie minunată și multă susținere. Ăsta e fotbalul și încerc să dau tot ce am mai bun echipei, dar vom vedea. Nu mă gândesc să merg în altă parte.