Anunț venit de nicăieri! Hansi Flick se va retrage din fotbal după ce pleacă de la Barcelona: “Ultimul job”

Hansi Flick a susținut marți conferința de presă premergătoare partidei din Liga Campionilor dintre Barcelona și Newcastle, iar antrenorul german a vorbit printre altele și despre viitorul său. Inițial, neamțul a fost întrebat despre prelungirea contractului alături de formația “blaugrana”, moment în care acesta a făcut un anunț surprinzător, și anume că va ieși din fotbal după ce își va încheia aventura pe Camp Nou.
Barcelona se pregătește pentru manșa secundă din optimile Ligii Campionilor contra lui Newcastle, după ce în primul meci a smuls un egal în prelungiri, scor 1-1. Duelul de pe Camp Nou a fost precedat de conferința de presă clasică a formației catalane, unde Flick a vorbit despre viitorul său atât în fotbal, cât și pe banca “blaugrana”.
Hansi Flick iese din antrenorat după ce va pleca de la Barcelona
Momentan, tehnicianul de 61 de ani venit de la naționala Germaniei are un contract valabil până în 2027, însă Joan Laporta, reales recent în funcția de președinte al clubului, plănuiește să îl prelungească până în 2028. Întrebat ce se va întâmpla cu această înțelegere, Flick a preferat să evite subiectul și să concentreze atenția asupra partidei din UCL.
Totuși, neamțul a făcut o declarație care a atras atenția, și anume că postul său de antrenor al Barcelonei va fi ultimul pe care îl va ocupa în fotbal, indiferent dacă va semna sau nu prelungirea cu formația de pe Camp Nou.
“Cred că e clar că îmi place să lucrez aici, dar îmi valorizez și independența. Am o familie minunată și multă susținere. Ăsta e fotbalul și încerc să dau tot ce am mai bun echipei, dar vom vedea. Nu mă gândesc să merg în altă parte.
Acesta va fi ultimul meu job și asta mă face fericit. Nu cred că e momentul să vorbesc despre reînnoirea contractului meu acum. E un meci important pentru club și pentru viitorul nostru. Sunt foarte fericit aici, dar trebuie să vorbesc alături de familia mea. Voi avea nevoie de timp să discut toate astea“, a spus Hansi Flick, potrivit marca.com.
Ajuns în 2024 la Barcelona după un mandat la naționala Germaniei, Flick a adunat peste 100 de meciuri pe banca formației catalane, alături de care a cucerit tilul anul trecut, Cupa Spaniei și două Supercupe ale Spaniei. În “CV-ul” său, Flick și-a trecut și o triplă istorică alături de Bayern Munchen în anul 2020.
