Arda, „salvat” de assist-ul cu România! Anunțul făcut de Marca

Arda Guler a fost decisiv în victoria cu 1-0 a Turciei în fața României. Pasa lui de la golul lui Ferdi a fost cel de-al 15-lea assist în acest sezon, mai mult decât oricare alt jucător de la Real Madrid.

„Arda este potrivit” scriu cei de la Marca astăzi, după faza contra României. Aceștia spun că mijlocașul turc trebuie să rămână titular la Real Madrid, în condițiile în care poziția lui este amenințată de revenirea lui Jude Bellingham.

Sezon ciudat pentru Arda

Arda Guler a început ca om de bază în echipa lui Xabi Alonso, însă ulterior și-a pierdut locul în primul 11. Managerul spaniol a preferat să-i facă loc lui Jude Bellingham. Situația s-a schimbat după venirea pe bancă a lui Alvaro Arbeloa.

Arda a excelat după revenirea în primul 11, devenind unul dintre cei mai buni pasatori din La Liga. În topul assist-urilor la Real, Arda stă confortabil pe primul loc, peste Fede Valverde care are 12 și Vinicius care are 10. Și la nivel european stă bine: doar Olise (25), Fermin și Bruno Fernandes (câte 16) stau mai bine.

Real Madrid încă luptă pentru titlu și este în sferturile UEFA Champions League iar Arda poate fi un jucător-cheie pe finalul de sezon. Chiar dacă revine Bellingham care în trecut i-a luat locul. Acum, cel mai probabil englezul va intra în locul lui Thiago Pitarch.