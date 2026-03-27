Scandal uriaș la campioana din Serie A! Romelu Lukaku, amenințat de conducerea lui Napoli

Scandal de proporții în curtea celor de la Napoli, acolo unde belgianul Romelu Lukaku a intrat într-un conflict cu oficialii campioanei din Serie A. Totul a pornit de la convocarea acestuia la echipa națională, pentru amicalele cu Statele Unite ale Americii și Mexic.

Atacantul nu a fost declarat apt din punct de vedere medical pentru a putea evolua în aceste două jocuri, motiv pentru care a fost chemat înapoi în Italia, lucru pe care l-a refuzat.

Romelu Lukaku a refuzat să revină în Italia, deși nu a fost declarat apt de echipa națională

Naționala de fotbal a Belgiei este deja calificată la Campionatul Mondial din această vară, transmis în Universul Antena. „Diavolii” au avut programate două amicale în această perioadă, cu Statele Unite ale Americii și Mexic, iar Romelu Lukaku a fost unul dintre jucătorii convocați.

La examinarea de către staff-ul medical, s-a depistat o problemă la atacantul celor de la Napoli, motiv pentru care acesta nu a fost declarat apt de joc.

Napoli i-a cerut acestuia să revină pentru a se recupera în Italia, dar fotbalistul a preferat să rămână în cantonamentul naționalei Belgiei, ignorând echipa de club, anunță presa din Italia.