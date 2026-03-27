AI-ul „s-a calificat” la Campionatul Mondial. Franța și Argentina sunt implicate

Sebastian Ujica Publicat: 27 martie 2026, 18:39

AI-ul s-a calificat” la Campionatul Mondial. Franța și Argentina sunt implicate

Franța a întânit Brazilia într-un meci amical pe 26 martie / Getty Images

Gigantul american Google face tot posibilul să fie implicat serios în viitoarea ediție a Campionatului Mondial, transmisă în direct în Universul Antena.

În ultima lună, Google a reușit să semneze parteneriate cu mai multe naționale „cu greutate”, inclusiv finalistele ultimei ediții: Franța și Argentina.

Gemini AI apare pe tricouri

Deși anunțul nu oferă foarte multe detalii, un lucru este confirmat: logo-ul Gemini AI, platforma cu inteligență artificială dezvoltată de către Google, va fi pe tricourile de antrenament ale jucătorilor Franței și Argentinei.

Mai mult, naționala Franței va folosi inteligența artificială ca să „își îmbunătățească inițiativele de comunicare și să creeze noi experiențe în jurul echipei”.

Iar telefoanele din gama Pixel vor fi device-urile oficiale ale naționalei Franței. Astfel, echipele de social media ale echipelor care au semnat cu Google vor „surprinde cele mai memorabile momente, atât pe gazon, cât și în afara lui”. Va exista și un program numit „Shot on Pixel” pentru fani, însă nu există momentan detalii despre acesta.

Comentarii


