Jucătorul dorit de Barcelona, ademenit cu o ofertă stelară de clubul său. Ar deveni cel mai bine plătit jucător

Andrei Nicolae Publicat: 26 martie 2026, 18:42

Jucătorii lui Atletico Madrid, după un gol marcat / Profimedia

Barcelona vrea să găsească un înlocuitor pentru Robert Lewandowski cât mai curând, motiv pentru care formația catalană a început să caute mai multe “ținte” pentru vara viitoare. În capul listei se află Julian Alvarez, fotbalistul de valoare al lui Atletico Madrid care ar urma să primească o nouă ofertă financiară din partea clubului “rojiblanco”.

Barcelona se află pe primul loc în Spania și are prima șansă la câștigarea titlului, însă formația lui Hansi Flick deja face planul de bătaie pentru viitor. Deși situația financiară a clubului nu e cea mai grozavă, aspect cunoscut de ani de zile, formația “blaugrana” își permite să viseze la un transfer stelar al lui Julian Alvarez.

Atletico Madrid contracarează după ce a aflat de interesul Barcelonei

La câteva zile după ce au apărut informațiile legate de “țintele” Barcelonei, presa din Spania a dat o veste care nu va fi pe placul catalanilor. Atletico Madrid se pregătește să îi mărească salariul din contract lui Julian Alvarez și să îl transforme în cel mai bine plătit jucător din clubul de pe Metropolitano, potrivit marca.com.

În momentul de față, “Păianjenul” încasează 7 milioane de euro pe sezon, iar oferta pregătită de formația “rojiblanco” este de 10 milioane de euro (un salariu fix de 9 milioane de euro, plus încă unul bazat pe bonusuri care ar urma să fie greu de atins).

Prin această inițiativă, Atletico își dorește în mod cert să îl securizeze pe Alvarez și să îl convingă să nu plece la Barcelona. Argentinianul are contract alături de formația din Capitala Spaniei până în 2030 și momentan nu a deschis niciodată subiectul legat de viitorul său.

În acest sezon, Alvarez a înregistrat 17 goluri și a oferit nouă pase decisive în 44 de partide.

