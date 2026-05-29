Home | Fotbal | La Liga | Florentino Perez l-a descris în doar patru cuvinte pe Jose Mourinho, înainte de revenirea la Real Madrid

Florentino Perez l-a descris în doar patru cuvinte pe Jose Mourinho, înainte de revenirea la Real Madrid

Viviana Moraru Publicat: 29 mai 2026, 9:27

Comentarii
Florentino Perez l-a descris în doar patru cuvinte pe Jose Mourinho, înainte de revenirea la Real Madrid

Florentino Perez, în timpul conferinţei de presă / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Florentino Perez a oferit declaraţii scurte despre Jose Mourinho, înaintea revenirii la Real Madrid. “The Special One” urmează să fie prezentat oficial la formaţia de pe Bernabeu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Numirea lui Jose Mourinho întârzie deoarece sunt alegeri la Real Madrid. Florentino Perez candidează pentru un nou mandat ca preşedinte, luptându-se cu afaceristul Enrique Riquelme. Pe 7 iunie vor avea loc alegerile, Perez fiind în fruntea clubului din 2009.

Florentino Perez l-a descris în doar patru cuvinte pe Jose Mourinho, înainte de revenirea la Real Madrid

Jose Mourinho a ajuns deja la un acord cu Real Madrid, lipsind doar semnătura de pe contract. Florentino Perez l-a descris pe lusitan ca fiind “un antrenor foarte bun”.

De asemenea, preşedintele de la Real Madrid s-a declarat convins că un antrenor bun va avea rezultate remarcabile în sezonul viitor, subliniind că “galacticii” au cei mai buni jucători din lume.

Un antrenor bun va face echipa să meargă, deoarece avem cei mai buni jucători din lume. Mourinho? Este un antrenor foarte bun”, a declarat Florentino Perez, citat de Fabrizio Romano, pe X.

Reclamă
Reclamă

Florentino Perez l-a convins pe Mourinho să revină într-un moment extrem de complicat la echipă, în condiţiile în care Real Madrid este la al doilea sezon consecutiv fără trofeu câştigat. Mai mult, vestiarul plin de vedete al madrilenilor pare scăpat de sub control, iar Mourinho pare genul de antrenor care să restabilească ordinea, chiar şi într-un vestiar complicat, aşa cum este cel de pe Bernabeu.

Presa din Spania a aflat şi ce salariu va avea Jose Mourinho la Real Madrid. Potrivit sport.es, portughezul va încasa suma de 6 milioane de euro anual. Contractul dintre cele două părţi va fi valabil până în 2029, ceea ce înseamnă că Mourinho, dacă va sta tot trei sezoane, aşa cum s-a întâmplat şi în precedentul mandat, va pleca de pe Bernabeu cu 18 milioane de euro.

Facultatea din România în care aproape 100% dintre absolvenţi îşi găsesc job. A primit o acreditare de elităFacultatea din România în care aproape 100% dintre absolvenţi îşi găsesc job. A primit o acreditare de elită
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Angajaţii din Sănătate au venit cu fluturaşul de salariu la protest. Veniturile scad pentru 40% din bugetari
Observator
Angajaţii din Sănătate au venit cu fluturaşul de salariu la protest. Veniturile scad pentru 40% din bugetari
Ce se întâmplă cu bărbatul condamnat la închisoare după ce l-a scuipat pe Traian Băsescu. Motivul incredibil pentru care a fost amendat drastic de autorități
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu bărbatul condamnat la închisoare după ce l-a scuipat pe Traian Băsescu. Motivul incredibil pentru care a fost amendat drastic de autorități
10:25

Nicolae Stanciu, tot mai aproape de revenirea în Liga 1. Adrian Porumboiu a anunţat echipa unde poate ajunge
10:05

Cum s-a terminat ultimul Dinamo – FCSB cu miză uriaşă. Gol decisiv la ultima fază care a decis titlul
9:59

Andrei Nicolescu a auzit ce a spus Florin Tănase şi i-a dat replica, înainte de Dinamo – FCSB: “Asta e realitatea”
9:38

Sorana Cîrstea le-a spus francezilor care este marea dorinţă, în ultimul an al carierei: “Acesta a fost visul meu”
9:22

FIFA a pus din nou în vânzare bilete pentru Cupa Mondială. Recordul a fost bătut deja
9:15

Dinamo – FCSB LIVE TEXT (20:30). Derby uriaş pentru calificarea în Conference League. Echipele probabile
Vezi toate știrile
1 Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA 2 Spaniolii îl dau ca și plecat pe Andrei Rațiu după finala Conference League: “O regulă nescrisă” 3 NEWS ALERTOfertă de peste 1.000.000 de euro făcută de FCSB pentru prima lovitură a verii 4 Mutare importantă la Rapid: jucătorul de 1.500.000 de euro, dorit de Pancu 5 Primul mare transfer pregătit de Rapid: jucătorul de 5.000.000 de euro ar putea ajunge în Giuleşti 6 Neymar, ce dezastru! Ancelotti crede că Santos a minţit pentru a-l ajuta să ajungă la Cupa Mondială
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total