Florentino Perez l-a descris în doar patru cuvinte pe Jose Mourinho, înainte de revenirea la Real Madrid

Florentino Perez a oferit declaraţii scurte despre Jose Mourinho, înaintea revenirii la Real Madrid. “The Special One” urmează să fie prezentat oficial la formaţia de pe Bernabeu.

Numirea lui Jose Mourinho întârzie deoarece sunt alegeri la Real Madrid. Florentino Perez candidează pentru un nou mandat ca preşedinte, luptându-se cu afaceristul Enrique Riquelme. Pe 7 iunie vor avea loc alegerile, Perez fiind în fruntea clubului din 2009.

Jose Mourinho a ajuns deja la un acord cu Real Madrid, lipsind doar semnătura de pe contract. Florentino Perez l-a descris pe lusitan ca fiind “un antrenor foarte bun”.

De asemenea, preşedintele de la Real Madrid s-a declarat convins că un antrenor bun va avea rezultate remarcabile în sezonul viitor, subliniind că “galacticii” au cei mai buni jucători din lume.

“Un antrenor bun va face echipa să meargă, deoarece avem cei mai buni jucători din lume. Mourinho? Este un antrenor foarte bun”, a declarat Florentino Perez, citat de Fabrizio Romano, pe X.