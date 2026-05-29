Florentino Perez a oferit declaraţii scurte despre Jose Mourinho, înaintea revenirii la Real Madrid. “The Special One” urmează să fie prezentat oficial la formaţia de pe Bernabeu.
Numirea lui Jose Mourinho întârzie deoarece sunt alegeri la Real Madrid. Florentino Perez candidează pentru un nou mandat ca preşedinte, luptându-se cu afaceristul Enrique Riquelme. Pe 7 iunie vor avea loc alegerile, Perez fiind în fruntea clubului din 2009.
Florentino Perez l-a descris în doar patru cuvinte pe Jose Mourinho, înainte de revenirea la Real Madrid
Jose Mourinho a ajuns deja la un acord cu Real Madrid, lipsind doar semnătura de pe contract. Florentino Perez l-a descris pe lusitan ca fiind “un antrenor foarte bun”.
De asemenea, preşedintele de la Real Madrid s-a declarat convins că un antrenor bun va avea rezultate remarcabile în sezonul viitor, subliniind că “galacticii” au cei mai buni jucători din lume.
“Un antrenor bun va face echipa să meargă, deoarece avem cei mai buni jucători din lume. Mourinho? Este un antrenor foarte bun”, a declarat Florentino Perez, citat de Fabrizio Romano, pe X.
Florentino Perez l-a convins pe Mourinho să revină într-un moment extrem de complicat la echipă, în condiţiile în care Real Madrid este la al doilea sezon consecutiv fără trofeu câştigat. Mai mult, vestiarul plin de vedete al madrilenilor pare scăpat de sub control, iar Mourinho pare genul de antrenor care să restabilească ordinea, chiar şi într-un vestiar complicat, aşa cum este cel de pe Bernabeu.
Presa din Spania a aflat şi ce salariu va avea Jose Mourinho la Real Madrid. Potrivit sport.es, portughezul va încasa suma de 6 milioane de euro anual. Contractul dintre cele două părţi va fi valabil până în 2029, ceea ce înseamnă că Mourinho, dacă va sta tot trei sezoane, aşa cum s-a întâmplat şi în precedentul mandat, va pleca de pe Bernabeu cu 18 milioane de euro.
- Barcelona, gata să mai dea o lovitură de proporții! Poate aduce gratis un super-jucător din Premier League
- Starul din Premier League a aterizat în Barcelona! Primele imagini cu transferul catalanilor
- Barcelona a înaintat prima ofertă pentru Julian Alvarez! Joan Laporta conduce personal negocierile cu Atletico
- Barcelona face primul transfer al verii! Mutare de 80 de milioane de euro
- “Netransferabil!”. I-au închis uşa în nas Barcelonei, iar jucătorul rămâne în Premier League