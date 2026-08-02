Au cerut de zece ori mai mult față de cât valorează! Situație complicată pentru Barcelona

Aymeric Laporte este unul dintre cei mai importanți jucători pe care naționala Spaniei i-a avut la acest Campionat Mondial. Experimentatul stoper de la Bilbao a făcut cuplu în centrul apărării cu Pau Cubarsi, alături de care a blocat atacanți de temut din Europa și nu numai.

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Acum, fotbalistul în vârstă de 32 de ani a captat interesul Barcelonei, însă catalanii se lovesc de prețul uriaș cerut de gruparea de pe San Mames.

Athletic Bilbao, preț exorbitant pentru Aymeric Laporte

Aymeric Laporte mai are doi ani de contract cu Athletic Club Bilbao, însă stoperul se află deja pe lista Barcelonei, care și-ar dori să îl transfere chiar din această vară, după performanța impresionantă de la Cupa Mondială.

Catalanii ar avea nevoie de un stoper experimentat lângă Pau Cubarsi, mai ales că cei doi au făcut cuplu și la turneul final, acolo unde selecționata lui Luis de la Fuenta a cucerit trofeul.

Marea problemă a Barcelonei este prețul cerut de Bilbao. Potrivit Dario AS, bascii solicită suma exorbitantă de 80 de milioane de euro în schimbul său, asta deși el este evaluat în prezent la doar opt milioane de euro.