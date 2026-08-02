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„Se apropie o bătălie la Real”. Jurnaliștii spanioli s-au lămurit după egalul cu Fiorentina lui Drăgușin

Andrei Nicolae Publicat: 2 august 2026, 12:55

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„Se apropie o bătălie la Real. Jurnaliștii spanioli s-au lămurit după egalul cu Fiorentina lui Drăgușin

Denzel Dumfries, într-un duel cu Radu Drăgușin în Real Madrid - Fiorentina / Profimedia

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Real Madrid a disputat sâmbătă seara un meci amical împotriva Fiorentinei, iar Jose Mourinho a fost nevoit să impovizeze în absența mai multor staruri pe care nu i-a avut la dispoziție. Astfel, au apărut în primul 11 atât Denzel Dumfries, cât și Trent Alexander-Arnold, doi jucători despre care cotidianul Marca a scris un articol întreg când s-a raportat la concurența care se va crea între cei doi.

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Realul lui Mourinho a făcut până acum cinci transferuri în perioada de mercato, iar unul dintre jucătorii aduși în vară a fost Denzel Dumfries. În flancul drept, clubul „blanco” rămăsese doar cu Trent, după ce Dani Carvajal a plecat la finalul sezonului trecut, astfel că „The Special One” a cerut întăriri.

Denzel Dumfries și Trent Alexander-Arnold și concurența pentru postul de fundaș dreapta

Ce e interesant e faptul că cei doi care evoluează pe aceeași poziție au valori asemănătoare, motiv pentru care concurența de pe parcursul sezonului viitor se anunță una aprigă. Acest lucru a fost remarcat și de jurnaliștii de la Marca după amicalul disputat între Real și Fiorentina, scor 2-2.

În acea partidă, Trent a jucat pe postul său obșinuit de fundaș dreapta, în timp ce Dumfries a fost folosit ca extremă dreaptă din cauza absențelor pe care le are Mourinho. Totuși, acest lucru nu se va întâmpla când toți jucătorii de la Cupa Mondială se vor întoarce din vacanțe și lotul se va reuni, iar ibericii știu asta.

De aceea, Marca a publicat pe site un articol care titrează „Se apropie o bătălie la Real Madrid”, vorbind despre concurența care se anunță între Dumfries și Alexander-Arnold pe postul de fundaș dreapta.

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Fiecare mare rivalitate din sport începe întotdeauna cu o strângere de mână. Rivalitatea dintre Trent Alexander-Arnold și Denzel Dumfries pentru flancul drept a început contra Fiorentinei fără fricțiuni, cu cei doi împărțind primul 11 și chair și banca de rezerve.

Bătălia inițială pentru poziția de fundaș dreapta a început amical. E un maraton, o cursă lungă în care ambii jucători au șansele lor, pentru că programul este lung, iar accidentările, din păcate, sunt ceva obișnuit la Real Madrid, deși de dragul lui Mourinho și al suporterilor, merită să speri că vor fi mai puțin frecvente acum.

Pentru moment, duelul se dă fără tranșee. Va veni timpul mai târziu pentru fiecare jucător să își apere teritoriul„, au scris cei de la Marca.

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