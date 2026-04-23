Home | Fotbal | La Liga | Barcelona – Celta Vigo, întrerupt 15 minute. Unui fan din tribune i s-a făcut rău

Barcelona – Celta Vigo, întrerupt 15 minute. Unui fan din tribune i s-a făcut rău

Dan Roșu Publicat: 23 aprilie 2026, 0:14

Barcelona – Celta Vigo, întrerupt 15 minute. Unui fan din tribune i s-a făcut rău

Camp Nou

Barcelona – Celta Vigo a fost întrerupt în minutul 40 pentru mai bine de 15 minute, pentru ca unei persone din tribună să i se acorde asistenţă medicală, relatează As.

După ce Lamine Yamal a deschis scorul pentru FC Barcelona, în minutul 40, înscriind din penalty în poarta apărată de Ionuţ Radu, medicii Barcelonei s-au repezit spre tribune, iar arbitrul, Munuera Montero, a întrerupt meciul la recomandarea delegatului de securitate.

Probleme pentru un fan la Barcelona – Celta Vigo

Surse citate de SER au indicat că ar putea fi vorba de un stop cardiac. În zona în care s-a produs incidentul, echipele medicale au ajuns rapid la faţa locului şi s-au eliberat toate căile de acces pentru a facilita cât mai mult posibil evacuarea persoanei.

Pe tot parcursul incidentului, publicul a fost informat prin sistemul de sonorizare al stadionului cu privire la ceea ce se întâmpla. După aproximativ un sfert de oră în care jucătorii au rămas pe teren, prin acelaşi sistem de sonorizare s-a anunţat că intervenţia medicală se încheiase şi că persoana fusese evacuată. Apoi arbitrul a reluat meciul.

Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
Minţi de aur. Echipa României, premiantă la Olimpiada Internaţională de Matematică pentru Fete
Minţi de aur. Echipa României, premiantă la Olimpiada Internaţională de Matematică pentru Fete
Replica genială a lui Cristi Chivu pentru prezentatoarea TV care s-ar iubi cu șeful Interului: ”Dacă spun, mă dau afară!”
Replica genială a lui Cristi Chivu pentru prezentatoarea TV care s-ar iubi cu șeful Interului: ”Dacă spun, mă dau afară!”
1:02 23 apr.

Cristi Chivu şi-a aflat adversara din finala Coppa Italia! Inter şi Lazio vor lupta pentru trofeu pe Olimpico
0:45 23 apr.

Barcelona – Celta Vigo 1-0. Ionuţ Radu pierde la limită pe Camp Nou. Lamine Yamal s-a accidentat după ce a marcat
23:57

Manchester City a învins-o pe Burnley şi e pe primul loc în Premier League! Criteriul la care o depăşeşte pe Arsenal
23:38

Ce surpriză: unde va ajunge Elias Charalambous după ce a refuzat-o pe FCSB
23:33

Lamine Yamal s-a accidentat după ce l-a învins pe Ionuţ Radu. S-a întins pe gazon şi a fost înlocuit
23:01

Andrei Nicolescu, îngrijorat înaintea semifinalei cu Univ. Craiova: „Pentru mine e un pic ciudat”
1 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 2 El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1 3 “Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata” 4 Chivu, răspuns de mare antrenor când a fost comparat cu Mourinho după nebunia din Cupă: “Sunt doar Cristian” 5 Dinamo n-a scăpat de ce îi era mai frică. Lovitura confirmată de Zeljko Kopic înainte de meciul cu Univ. Craiova 6 Elias Charalambous nu vine la FCSB! Cipriotul, răspuns clar pentru Gigi Becali
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”