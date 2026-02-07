Barcelona s-a retras din Super Liga Europei! "Laporta îi dă lovitura mortală proiectului lui Florentino" - Antena Sport

Barcelona a luat o decizie cu un impact imens asupra fotbalului mondial, alegând să se retragă din Super Liga Europei. Catalanii au dat vestea printr-un comunicat sec, în care au transmis că au informat compania promotoare a proiectului și restul cluburilor implicate în cadrul său.

Super Liga Europei a fost un proiect grandios pregătit de unele dintre cele mai tari cluburi din Europa cu scopul de a concura cu UEFA, însă totul pare să se desrame în prezent. După ce mai multe echipe au renunțat în cele din urmă să mai participe încă de acum foarte mult timp, Barcelona a anunțat și ea că se va retrage.

Comunicatul emis de Barcelona privind retragerea din Super Liga Europei

“FC Barcelona anunță astăzi (n.r. 7 februarie) că a notificat în mod oficial European Super League Company și cluburile implicate că se retrage din proiectul Super Ligii Europei“, au scris catalanii pe site-ul lor oficial.

“Laporta îi dă lovitura mortală Super Ligii lui Florentino“, au scris jurnaliștii de la Marca, cotidianul de casă al lui Real Madrid. Este cunoscut că formația “blanco” este în continuare implicată în proiectul al cărui promotor este A22 Sports Managment, Florentino Perez având problemele sale cu UEFA.

Încă de când a fost creată pentru a rivaliza cu forul european, Super Liga își dorea să le ofere echipelor implicate un venit mai mare și o stabilitate financiară. Proiectul nu s-a întâmplat însă conform planului, UEFA încercând să împiedice inițiativa, iar Barcelona a luat acum și ea decizia să se dezică și să se alinieze cu UEFA.