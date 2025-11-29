Barcelona, victorie pe Camp Nou contra lui Deportivo Alaves. Catalanii, lideri în La Liga - Antena Sport

Echipa spaniolă FC Barcelona s-a impus sâmbătă, pe teren propriu, în faţa formaţiei Deportivo Alaves, scor 3-1, după ce oaspeţii au deschis scorul chiar în primul minut.

În urma rezultatului de pe Camp Nou, formația lui Hansi Flick a urcat provizoriu pe primul loc în La Liga.

Barcelona, peste Real Madrid în ierarhia La Liga

Pablo Ibanez a înscris pentru Alaves din primul minut al meciului de pe Camp Nou, dar reacţia catalanilor a fost excelentă şi Lamine Yamal a egalat şapte minute mai târziu, servit de Lewandowski. Minutul 26 a adus al doilea gol al gazdelor, înscris de Dani Olmo din assist-ul lui Raphinha.

Echipa lui Hansi Flick a rămas la conducerea jocului, dar golul a “căzut” abia pe final, în al treilea minut de prelungire, înscris de Dani Olmo, din pasa lui Yamal. FC Barcelona – Alaves 3-1, iar catalanii au trecut, momentan, pe primul loc în clasament, cu 34 de puncte. Alaves ocupă poziţia a 14-a, cu 15 puncte, potrivit news.ro.