Barcelona, victorie pe Camp Nou contra lui Deportivo Alaves. Catalanii, lideri în La Liga - Antena Sport

Echipa spaniolă FC Barcelona s-a impus sâmbătă, pe teren propriu, în faţa formaţiei Deportivo Alaves, scor 3-1, după ce oaspeţii au deschis scorul chiar în primul minut.
În urma rezultatului de pe Camp Nou, formația lui Hansi Flick a urcat provizoriu pe primul loc în La Liga.
Barcelona, peste Real Madrid în ierarhia La Liga
Pablo Ibanez a înscris pentru Alaves din primul minut al meciului de pe Camp Nou, dar reacţia catalanilor a fost excelentă şi Lamine Yamal a egalat şapte minute mai târziu, servit de Lewandowski. Minutul 26 a adus al doilea gol al gazdelor, înscris de Dani Olmo din assist-ul lui Raphinha.
+3! ✅ pic.twitter.com/ern1GnsvmU
— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 29, 2025
Echipa lui Hansi Flick a rămas la conducerea jocului, dar golul a “căzut” abia pe final, în al treilea minut de prelungire, înscris de Dani Olmo, din pasa lui Yamal. FC Barcelona – Alaves 3-1, iar catalanii au trecut, momentan, pe primul loc în clasament, cu 34 de puncte. Alaves ocupă poziţia a 14-a, cu 15 puncte, potrivit news.ro.
- Se întoarce Lionel Messi la Barcelona? Anunţul care pune pe jar fanii catalanilor: “Nu e un capitol închis”
- Florentino Perez s-a răzgândit! Fotbalistul nu mai este dorit de Real Madrid
- Motivul pentru care a picat transferul care l-ar fi făcut pe Robert Lewandowski să joace împotriva FCSB-ului!
- ”NU!” – Vinicius Junior i-a închis din nou ușa în nas lui Florentino Perez
- Andrei Rațiu are o nouă poreclă, după ce a “rupt norii” în Spania: “E pur și simplu o nebunie!”