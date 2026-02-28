A picat nocturna înainte de Farul - CFR Cluj. Sistemul s-a rezolvat cu mai puțin de o oră până la start - Antena Sport

Închide meniul
A picat nocturna înainte de Farul – CFR Cluj. Sistemul s-a rezolvat cu mai puțin de o oră până la start

Andrei Nicolae Publicat: 28 februarie 2026, 19:20

Nocturna de la Ovidiu / Foto: gsp.ro

Nocturna de pe stadionul din Ovidiu a picat înainte de confruntarea din campionat dintre Farul și CFR Cluj.

Duelul de la Constanța este unul extrem de important pentru echipa lui Daniel Pancu, ce are posibilitatea să se califice în play-off în cazul în care va obține toate cele trei puncte.

Probleme cu nocturna de la Ovidiu s-au rezolvat înainte de Farul – CFR Cluj

Update 19:20: Problemele cu nocturna s-au rezolvat la aproximativ 30 de minute după ce sistemul de iluminare al terenului a căzut. În prezent, meciul de la Ovidiu se poate disputa în condiții normale.

Știrea inițială

Farul și CFR Cluj urmează să se întâlnească în această seară în Liga 1, însă rămâne de văzut dacă partida va începe la ora stabilită, 20:00. Potrivit gsp.ro, la Constanța s-a luat curentul cu o oră înainte de startul duelului de la Ovidiu.

Inițial, doar panourile publicitare mai erau funcționale, după care a pornit generatorul de avarie, iar doi stâlpi de iluminat au început să funcționeze, însă nu la capacitate maximă. Stâlpii care funcționau erau cei care flancau Tribuna a II-a, în timp ce în cealaltă parte a arenei nu era niciun bec aprins.

Momentan, au intrat în parametri doi stâlpi, iar ceilalți doi funcționează în regim de avarie. Pe teren sunt însă zone foarte întunecate, iar lumina e una difuză.

Echipele de start la Farul – CFR Cluj

Farul: R. Munteanu – D. Sîrbu, Larie, Marins, Pellegrini – Grigoryan, Ramalho, Dican, C. Ganea – Alibec, Ișfan

Rezerve: Buzbuchi, Maftei, Ș. Duțu, Țîru, Fotin, Banu, Radaslavescu, Goncear, Tănasă, Vojtus, Doicaru, C. Sima

Antrenor: Ianis Zicu

CFR Cluj: M. Popa – Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, T. Keita, Păun – Cordea, Aliev, Korenica

Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Braun, Huja, Perianu, Fică, Deac, Gligor, Biliboc, Zahovic, Slimani

Antrenor: Daniel Pancu

