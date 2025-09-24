Când poate reveni Lamine Yamal pe teren? Superstarul Barcelonei vrea să fie 100% apt la un meci "de 5 stele" - Antena Sport

Închide meniul
Când poate reveni Lamine Yamal pe teren? Superstarul Barcelonei vrea să fie 100% apt la un meci “de 5 stele”

Andrei Nicolae Publicat: 24 septembrie 2025, 14:43

Lamine Yamal, în timpul Galei Balonului de Aur / Profimedia

Lamine Yamal își dorește să revină cât mai repede pe terenul de fotbal, după ce a s-a accidentat în zona inghinală. Puștiul de 18 ani nu va juca în mod cert în meciul din această etapă de La Liga, însă vrea să prindă câteva minute etapa viitoare, după care să fie pregătit complet pentru un meci “de foc” în Liga Campionilor.

În acest start de sezon, Yamal a adunat două goluri și trei pase decisive în trei meciuri, după care s-a accidentat la acțiunea din septembrie a naționalei Spaniei.

Lamine Yamal vrea să fie pe teren la meciul cu PSG

Potrivit jurnaliștilor de la Mundo Deportivo, un cotidian extrem de apropiat de catalani, Yamal ar fi gata să revină pe teren săptămâna viitoare, după ce a ratat deja trei meciuri la rând. În plus, locul secund din cursa pentru Balonul de Aur din acest an nu va fi în lot nici pentru partida de mâine contra celor de la Real Oviedo, astfel că va ajunge la aproape trei săptămâni de când stă departe de gazon.

Yamal vrea să își intre în ritm la meciul cu Real Sociedad de etapa viitoare, fără să forțeze însă, astfel încât să fie pregătit pentru un duel care se anunță epic, mai ales după gala care a avut loc la Paris luni. Pe 1 octombrie, Barcelona dă peste PSG, într-un meci în care toți ochii vor fi pe duelul dintre Ousmane Dembele și Lamine Yamal, cei doi finaliști pentru cel mai prestigios trofeu individual.

La Theatre du Chatelet, Joan Laporta a vorbit și el despre revenirea lui Lamine Yamal: “E adevărat că este în continuare accidentat din cauza durerii inghinale, a spus că poate va fi apt pentru meciul cu Real Sociedad“.

