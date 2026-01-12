Ce s-a întâmplat în vestiarul Barcelonei. Lamine a surprins LIVE momentul fără să vrea. "Aşa ceva nu se poate filma" - Antena Sport

Un moment rar întâlnit în fotbalul la nivel uriaş a avut loc în vestiarul Barcelonei, după ce catalanii au câştigat Supercupa Spaniei, 3-2 cu rivala Real Madrid.
Lamine Yamal a fost să surprindă bucuria din vestiar a colegilor săi într-un live pe Instagram, dar s-a trezit cu o imagine pe care nu şi-ar fi dorit să o împartă cu fanii.
Wojciech Szczęsny a fumat în vestiar după Barcelona – Real Madrid 3-2
Wojciech Szczęsny a fost surprins fumând. Chiar dacă a fost doar pe banca de rezerve, portarul polonez n-a ţinut cont de nimic şi a fumat de faţă cu colegii săi. Este un lucru cunoscut însă că goalkeeperul este fumător, doar că imaginile rămân şocante, când acest lucru se întâmplă în vestiarul unei echipe uriaşe, precum Barcelona.
“Aşa ceva nu se poate filma, nu se poate filma”, a fost reacţia lui Lamine Yamal.
Szczęsny aparece fumando durante la celebración de la Supercopa en un directo de Lamine Yamal:
“Eso no se puede grabar” pic.twitter.com/TP7QO1v4YG
Barcelona a câştigat Supercupa Spaniei
Barcelona a cucerit duminică seara, la Jeddah, Supercupa Spaniei, după ce a învins în finală, scor 3-2, rivala Real Madrid.
Barcelona a câştigat primul „El Clasico” al anului, care s-a desfăşurat la Jeddah, în Arabia Saudită, pe Alinma Stadium, în cadrul finalei Supercupei Spaniei. Catalanii au deschis scorul în minutul 36, prin Raphinha, pe contraatac, după o greşeală a lui Rodrygo la centrul terenului.
Vinicius a egalat în al doilea minut al prelungirilor primei părţi, însă finalul reprizei a fost unul de infarct. Deşi arbitrul Jose Luis Munuera arătase trei minute de prelungire, repriza întâi s-a încheiat abia în minutul 45+8, timp care a fost folosit la maximum de cele două echipe.
Catalanii au preluat din nou conducerea, prin Lewandowski, din pasa lui Pedri, în minutul 45+4, pentru ca două minute mai târziu Gonzalo Garcia să aducă din nou egalarea pe tabelă. În partea secundă goalkeeperul Barcelonei s-a opus la şutul lui Vinicius, din minutul 51 şi la cel al lui Rodrygo, din minutul 62.
A venit apoi minutul 73, cu golul lui Raphinha, un şut deviat la care Courtois nu a mai avut ce face, şi Xabi Alonso l-a aruncat în luptă pe Mbappe. Însă golul madrilenilor nu a venit, chiar dacă în minutul 90 Frenkie de Jong a primit roşu direct pentru un fault la Mbappe.
Barcelona s-a impus cu 3-2 în faţa Realului şi a câştigat pentru a 16-a oară trofeul, pentru al doilea an consecutiv.
