Ce s-a întâmplat în vestiarul Barcelonei. Lamine a surprins LIVE momentul fără să vrea. "Aşa ceva nu se poate filma" - Antena Sport

Un moment rar întâlnit în fotbalul la nivel uriaş a avut loc în vestiarul Barcelonei, după ce catalanii au câştigat Supercupa Spaniei, 3-2 cu rivala Real Madrid.

Lamine Yamal a fost să surprindă bucuria din vestiar a colegilor săi într-un live pe Instagram, dar s-a trezit cu o imagine pe care nu şi-ar fi dorit să o împartă cu fanii.

Wojciech Szczęsny a fumat în vestiar după Barcelona – Real Madrid 3-2

Wojciech Szczęsny a fost surprins fumând. Chiar dacă a fost doar pe banca de rezerve, portarul polonez n-a ţinut cont de nimic şi a fumat de faţă cu colegii săi. Este un lucru cunoscut însă că goalkeeperul este fumător, doar că imaginile rămân şocante, când acest lucru se întâmplă în vestiarul unei echipe uriaşe, precum Barcelona.

“Aşa ceva nu se poate filma, nu se poate filma”, a fost reacţia lui Lamine Yamal.

