Ce se întâmplă cu Andrei Rațiu, înaintea confruntării lui Rayo Vallecano cu Real Madrid - Antena Sport

Ce se întâmplă cu Andrei Rațiu, înaintea confruntării lui Rayo Vallecano cu Real Madrid

Viviana Moraru Publicat: 30 ianuarie 2026, 20:31

Andrei Rațiu și Vinicius, într-un duel / Profimedia

Fundaşul dreapta român Andrei Raţiu a revenit vineri la antrenamentele echipei Rayo Vallecano, după ce s-a recuperat în urma unei accidentări la gambă şi se aşteaptă să fie disponibil pentru meciul de duminică împotriva lui Real Madrid, un meci vital în lupta lor pentru evitarea retrogradării din La Liga. 

Raţiu a suferit accidentarea la gambă în timpul meciului împotriva celor de la Mallorca din 11 ianuarie, iar timpul estimat de recuperare era între două şi trei săptămâni.  

Andrei Rațiu ar putea reveni în lotul lui Rayo Vallecano, la meciul cu Real Madrid 

Românul se află în prezent în acest interval de timp şi a finalizat sesiunea de antrenament alături de coechipierii săi, precum şi de Ivan Balliu, celălalt fundaş dreapta din lot, care a fost, de asemenea, indisponibil din cauza unei accidentări. 

Meciul este crucial pentru Rayo, care a reuşit o singură victorie în ultimele unsprezece meciuri de campionat, acumulând opt puncte, şi se află la doar un punct deasupra zonei retrogradării. 

Rayo Vallecano are nevoie disperată de o revenire şi va încerca să facă acest lucru pe Santiago Bernabeu, unde a câştigat o singură dată în cele douăzeci şi două de vizite în campionat, pe 21 ianuarie 1996. De atunci au fost 15 meciuri, Rayo fiind învinsă de 13 ori şi reuşind două egaluri, ultimul dintre acestea fiind o remiză albă pe 5 noiembrie 2023. 

