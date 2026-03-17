Home | Fotbal | La Liga | Acuzaţii teribile la adresa lui Istvan Kovacs: “A fraudat multe meciuri. Mi-a furat un titlu!”

Acuzaţii teribile la adresa lui Istvan Kovacs: “A fraudat multe meciuri. Mi-a furat un titlu!”

Bogdan Stănescu Publicat: 17 martie 2026, 17:27

Acuzaţii teribile la adresa lui Istvan Kovacs: A fraudat multe meciuri. Mi-a furat un titlu!

Istvan Kovacs, în Rapid - Dinamo 3-2 / Sport Pictures

Fostul arbitru Adrian Porumboiu (75 de ani), care a finanţat în trecut FC Vaslui, a făcut noi acuzaţii extrem de dure la adresa lui Istvan Kovacs (41 de ani).

Arbitrul român cu cea mai mare cotă în acest moment ar putea fi suspendat o perioadă mai lungă după derby-ul Rapid – Dinamo 3-2. Specialistul în arbitraj Marius Avram a concluzionat că Istvan Kovacs a greşit la golul 2 al giuleştenilor, marcat de Petrila. Potrivit lui Avram, golul ar fi trebuit anulat pentru un fault al lui Borza asupra lui Musi.

Adrian Porumboiu, acuzaţii grave la adresa lui Istvan Kovacs: “Mie mi-a furat un titlu”

Dinamo a cerut ca Istvan Kovacs să nu mai fie delegat la partidele “câinilor”. Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani), a avut, în premieră, un discurs dur la adresa arbitrajului, după înfrângerea “câinilor” din Giuleşti. Între timp, până la o decizie, Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA la meciul dintre AS Roma şi Bologna, returul optimilor de finală Europa League.

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu (41 de ani), a declarat după scandalul de la derby-ul Rapid – Dinamo 3-2 că Istvan Kovacs “rămâne cel mai bun arbitru român din istorie”. Declaraţia şefului FRF a stârnit mai multe critici din partea unor foşti arbitri, cei mai vocali fiind Porumboiu şi Ion Crăciunescu.

Eu nu am nimic personal cu el și nu contest unde a ajuns. Dar spun clar: a fraudat multe meciuri. Mie mi-a furat un titlu acest individ. Nu contează că au trecut 15 ani, tot furt se cheamă. Nu îl comparați cu Rainea sau cu Andrei Rădulescu. Eu cred că, împreună cu Vassaras, direcționează și dirijează anumiți arbitri pentru a obține rezultate care le convin. Categoric. Este o nonșalanță incredibilă. Mint cu o ușurință… Eu nu am treabă cu nimeni, dar am trăit aceste momente ca finanțator. Sunt interese”, a declarat Adrian Porumboiu, potrivit fanatik.ro.

