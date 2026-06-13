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Ce surpriză! Marcus Rashford pleacă de la Barcelona şi prinde un transfer important

Mihai Alecu Publicat: 13 iunie 2026, 20:40

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Ce surpriză! Marcus Rashford pleacă de la Barcelona şi prinde un transfer important

Unde poate ajunge Marcus Rashford după plecarea de la Barcelona. Foto: Getty Images

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Barcelona l-a transferat pe Anthony Gordon de la Newcastle, pentru a-şi întări ofensiva, iar asta înseamnă modificări la formaţia catalană, care ar urma să ducă la o mutare importantă pentru cei de la Bayern Munchen.

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Marcus Rashford a fost împrumutat de trupa de Camp Nou în ultima stagiune, de la Manchester United, însă trupa lui Hansi Flick nu activează clauza de cumpărare şi englezul trebuie să se întoarcă la Manchester United în această vară.

Marcus Rashford, dorit de Bayern Munchen. Oferta pregătită de formaţia din Bundesliga

Formaţia de pe Old Trafford nu se bazează pe serviciile jucătorului şi vrea să-i găsească un alt angajament, iar conform ultimelor informaţii din presă, se pare că Bayern Munchen e gata să plătească suma cerută de gruparea din Premier League.

Aşadar, Marcus Rashford are şanse bune să ajungă în Bundesliga, asta pentru că Bayern Munchen pregăteşte o ofertă de 25 de milioane de euro, însă Manchester United e decisă să nu accepte niciun cent mai puţin sub 30 de milioane de euro. Barcelona are timp până pe 15 iunie să activeze clauza pe care au avut-o după împrumut, dar toate semnalele indică faptul că nu vor face acest lucru.

Barcelona caută un înlocuitor pentru Robert Lewandowski

Pe lângă plecarea lui Marcus Rashford, cei de la Barcelona se vor despărţi şi de Robert Lewandowski, atacant care are şanse bune să ajungă în Statele Unite, în MLS, la Chicago Fire. Aşadar, catalanii vor fi nevoiţi să-i caute şi acestuia un înlocuitor, iar prima variantă pare că a picat.

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Barcelona a trimis o propunere de 100 de milioane de euro pentru Julian Alvarez, de la Atletico Madrid, refuzată însă de formaţia pregătită de Diego Simeone. De asemenea, celălalt atacant care e pe lista catalanilor a primit interzis la transfer. Mai exact, Chelsea a transmis că Joao Pedro nu este de vânzare şi nu este dispusă la negocieri cu formaţia de pe Camp Nou.

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