Decizia luată de Barcelona, dacă jucătorul pe care Florentino Perez dă 150 de milioane de euro este Julian Alvarez

FC Barcelona l-a transferat deja în această vară pe Anthony Gordon de la Newcastle și nu a făcut un secret din faptul că principala țintă rămâne Julian Alvarez, atacantul lui Atletico Madrid. Barca a făcut deja o ofertă de 100 de milioane de euro pentru argentinian, însă Atletico nu a acceptat-o.

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Ultimele informații din presa spaniolă cu privire la Julian Alvarez este că la el se referea Florentino Perez când a anunțat că va face o ofertă de 150 de milioane de euro după ce va fi ales din nou președinte la Real. Dacă acest lucru se adeverește, situația devine una complicată pentru Barcelona.

Barca așteaptă un semn de la Alvarez

Conform Marca, Barcelona a luat decizia să nu intre într-o licitație cu marea sa rivală pentru transferul lui Julian Alvarez. Catalanii sunt limitați din punct de vedere financiar, chiar și în cazul unei eventuale plecări a lui Raphinha în această vară, și nu pot să se apropie de suma de 150 de milioane de euro.

Cei de la Barca speră ca Real să țintească alt jucător, iar cei de la Atletico Madrid să coboare pretențiile financiare și să fie dispuși să negocieze în jurul pragului acceptat de Barcelona, de 100 de milioane de euro.

Pentru asta, Barca mizează și pe jucător să pună presiune pe club. Alvarez a refuzat oferta de prelungire a contractului, iar cei de la Atletico i-au transmis că nu vor ține cu dinții de jucător dacă acesta își dorește să plece.