Ce răspuns a oferit Joan Laporta când a fost întrebat direct despre transferul lui Julian Alvarez la Barcelona

Viviana Moraru Publicat: 2 mai 2026, 21:09

Joan Laporta, la Barcelona/ Profimedia

Joan Laporta a fost întrebat direct dacă îl va transfera pe Julian Alvarez (26 de ani) la Barcelona. În ultima perioadă, au existat numeroase zvonuri conform cărora atacantul de la Atletico Madrid ar fi pe lista catalanilor, pentru sezonul viitor.

Înaintea partidei dintre Barcelona şi Osasuna, preşedintele catalanilor, Joan Laporta, a fost întrebat de un fan despre posibila mutare pregătită la formaţia de pe Camp Nou.

Joan Laporta, întrebat direct dacă-l transferă pe Julian Alvarez la Barcelona

La sosirea la arena celor de la Osasuna, unde se va disputa partida din etapa a 34-a din La Liga, Joan Laporta s-a oprit pentru a oferi autografe. Acesta a fost momentul în care un fan l-a întrebat pe preşedintele catalanilor despre transferul lui Julian Alvarez.

Joan Laporta a început iniţial să râdă, şi ulterior a oferit un răspuns scurt, fără să dea nimic de înţeles privind transferul argentinianului: “Ce? Jurnaliștii te-au spus să întrebi asta, nu-i așa?!”, a răspuns preşedintele Barcelonei, conform Mundo Deportivo.

Recent, şi Julian Alvarez a fost întrebat despre transferul la Barcelona. Atacantul argentinian nu a vrut să vorbească despre viitorul său, fiind concentrat pe ceea ce are de făcut la Atletico Madrid, pe acest final de sezon.

“Încerc să nu acord prea multă importanță celor spuse de ei, pentru că, de fapt, în fiecare săptămână apar lucruri noi, tot felul de informații noi.

Încerc să nu-mi irosesc energia cu asta și să mă concentrez pe ceea ce facem noi aici, la Atleti”, a spus Alvarez, citat de Fabrizio Romano.

  • 90 de milioane de euro este cota lui Julian Alvarez
  • 20 de goluri şi 9 pase decisive – cifrele lui Alvarez, în cele 48 de meciuri bifate în acest sezon la Atletico Madrid
