Arbeloa, pus față în față cu ruptura din vestiarul lui Real: “Primul lucru pe care l-am învățat acum 20 de ani”

Alvaro Arbeloa a susținut conferința de presă premergătoare partidei dintre Real Madrid și Espanyol și nu a scăpat fără să fie întrebat despre scandalul din propriul său vestiar, unde Dani Ceballos i-a cerut să nu îl mai ia în considerare pentru următoarele partide. Mijlocașul spaniol le-ar fi transmis coechipierilor săi că există un conflict personal și acesta este motivul pentru care nu mai prinde minute la echipa “blanco”.
Real Madrid se confruntă cu o lovitură de imagine la finalul unui sezon în care nu a reușit să câștige niciun trofeu. Jurnaliștii de la Marca au aflat că există probleme între Alvaro Arbeloa și Dani Ceballos, după ce mijlocașul a ieșit din planurile antrenorului său, care nu l-a mai folosit de când a revenit după o accidentare în luna aprilie.
Arbeloa nu a vrut să audă de conflictul cu Ceballos
Fotbalistul a cerut să aibă o discuție alături de tehnicianul său, în care i-a transmis să nu mai aibă vreo interacțiune cu el. În mod cert, Ceballos va pleca de pe Bernabeu și modul în care o face afectează imaginea clubului, ținând cont că tensiunile au ieșit la iveală și în presă.
Cu o zi înainte de meciul cu Espanyol, jurnaliștii au vrut să afle cum comentează Arbeloa ce s-a întâmplat, însă tehnicianul de 43 de ani a rămas ferm pe poziții și a explicat de ce nu o să ofere niciun detaliu.
“Nu mă implic în dezbateri publie legate de situații pe care le am eu cu jucătorii mei. Primul lucru pe care l-am învățat acum 20 de ani când am ajuns este că ce se întâmplă în vestiarul lui Real Madrid, rămâne în vestiarul lui Real Madrid“, a spus antrenorul spaniol, potrivit marca.com.
Partida dintre Espanyol și Real Madrid este una crucială pentru “los blancos”, care ar putea ajunge să piardă titlul chiar în El Clasico, etapa viitoare contra Barcelonei.
