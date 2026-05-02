Arbeloa, pus față în față cu ruptura din vestiarul lui Real: “Primul lucru pe care l-am învățat acum 20 de ani”

Alvaro Arbeloa a susținut conferința de presă premergătoare partidei dintre Real Madrid și Espanyol și nu a scăpat fără să fie întrebat despre scandalul din propriul său vestiar, unde Dani Ceballos i-a cerut să nu îl mai ia în considerare pentru următoarele partide. Mijlocașul spaniol le-ar fi transmis coechipierilor săi că există un conflict personal și acesta este motivul pentru care nu mai prinde minute la echipa “blanco”.

Real Madrid se confruntă cu o lovitură de imagine la finalul unui sezon în care nu a reușit să câștige niciun trofeu. Jurnaliștii de la Marca au aflat că există probleme între Alvaro Arbeloa și Dani Ceballos, după ce mijlocașul a ieșit din planurile antrenorului său, care nu l-a mai folosit de când a revenit după o accidentare în luna aprilie.

Arbeloa nu a vrut să audă de conflictul cu Ceballos

Fotbalistul a cerut să aibă o discuție alături de tehnicianul său, în care i-a transmis să nu mai aibă vreo interacțiune cu el. În mod cert, Ceballos va pleca de pe Bernabeu și modul în care o face afectează imaginea clubului, ținând cont că tensiunile au ieșit la iveală și în presă.

Cu o zi înainte de meciul cu Espanyol, jurnaliștii au vrut să afle cum comentează Arbeloa ce s-a întâmplat, însă tehnicianul de 43 de ani a rămas ferm pe poziții și a explicat de ce nu o să ofere niciun detaliu.

“Nu mă implic în dezbateri publie legate de situații pe care le am eu cu jucătorii mei. Primul lucru pe care l-am învățat acum 20 de ani când am ajuns este că ce se întâmplă în vestiarul lui Real Madrid, rămâne în vestiarul lui Real Madrid“, a spus antrenorul spaniol, potrivit marca.com.