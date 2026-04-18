E gata! Primul jucător care își anunță plecarea de la Barcelona: „Știu că e finalul”

Sebastian Ujica Publicat: 18 aprilie 2026, 9:08

Wojciech Szczesny față în față cu Kylian Mbappe la un penalty în El Clasico / Getty Images

Veteranul din poarta celor de la FC Barcelona, Wojciech Szczesny, a dezvăluit într-un interviu că se poate despărți de clubul catalan în această vară. Asta deși mai are contract cu Barca până în vara lui 2027.

Szczesny a ajuns la Barcelona în 2024, la câteva luni după ce își anunțase retragerea din activitate. După un prim sezon excelent, a semnat un nou contract pe doi ani.

Szczesny se pregătește de plecare

Acum însă, la finalul unei stagiuni în care a fost rezerva lui Joan Garcia, Szczesny spune că momentul despărțirii se apropie. Cu toate astea, el i-a mulțumit Barcelonei pentru oportunitate.

„Eu și familia mea suntem extrem de fericiți. Ne place foarte mult aici. Știu că nu voi mai rămâne mult timp, pentru că înaintez în vârstă, dar pentru mine și pentru familia mea a fost o experiență extraordinară. Suntem foarte recunoscători pentru perioada petrecută aici.

E o dezamăgire, pentru că visam cu toții să câștigăm competiția anul acesta, dar, ca unul dintre cei mai experimentați jucători din echipă, sunt mândru de ce am arătat în acest parcurs, inclusiv de meciul făcut pe Metropolitano Stadium. Marți a fost incredibil. Am dat tot ce am avut. Uneori, în fotbal, nu e suficient și trebuie să accepți înfrângerea cu fair-play” a spus Szczesny  pentru televiziunea TV3.

