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Real Madrid a stabilit condiții clare! Când vor demara „los blancos” negocierile pentru Michael Olise

Daniel Işvanca Publicat: 17 iulie 2026, 19:08

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Real Madrid a stabilit condiții clare! Când vor demara los blancos” negocierile pentru Michael Olise

Michael Olise / Profimedia

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Michael Olise își va decide zilele acestea viitorul, după ce va avea o discuție cu oficialii celor de la Bayern Munchen. Numele starului francez a fost strâns legat de un transfer la Real Madrid, dar clubul din Spania nu are de gând să facă pași în această direcție decât în condiții clare.

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Pentru a pregăti cel mai scump transfer din istoria fotbalului, Florentino Perez are niște principii după care se ghidează înainte de demararea negocierilor.

De ce depinde transferul lui Michael Olise la Real Madrid

Michael Olise este jucătorul așteptat de Florentino Perez la Real Madrid, însă președintele reales al „los blancos” așteaptă câteva semne clare înainte de a începe negocierile pentru fotbalistul lui Bayern Munchen.

Arancha Rodríguez precizează că în primul rând, Real vrea ca starul francez să solicite în mod oficial plecarea din Bundesliga și totodată, ca Bayern să accepte să îl vândă. 

De asemenea, cel mai titrat club din La Liga ar urma să vândă una dintre marile vedete pentru a putea iniția o astfel de mutare. Transferul lui Michael Olise la Real Madrid ar trebui să devină cel mai scump din istorie, peste Neymar la PSG (pentru 222 de milioane de euro).

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