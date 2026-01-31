Elche - Barcelona 1-3. Catalanii se deprind la patru puncte de rivala Real Madrid - Antena Sport

Barcelona a făcut un nou pas către câștigarea unui nou titlu în Spania, după succesul obținut pe terenul celor de la Elche, scor 3-1, în etapa cu numărul 22 din La Liga.

Gruparea antrenată de Hansi Flick s-a dus la patru puncte distanță de Real Madrid, care va primi vizita celor de la Rayo Vallecano, echipă unde este legitimat Andrei Rațiu.

Barcelona, victoria cu numărul 18 din acest sezon de La Liga

Barcelona și-a extins avansul față de rivala Real Madrid, după succesul cu scorul de 3-1 obținut pe terenul celor de la Elche, în etapa a 22-a din campionatul Spaniei.

Campioana en-titre a început bine partida din deplasare și a deschis scorul după doar șase minute, prin Lamine Yamal. Gazdele au replicat imediat și au restabilit egalitatea prin Rodriguez (min. 29).

Ferran Torres a stabilit scorul primei reprize (min. 40), fiind servit excelent de Frenkie de Jong. După pauză, ocaziile au fost împărțite de ambele părți, dar tot catalanii au fost cei care au marcat. Emoțiile au fost risipite de reușita lui Rashford (min. 72).