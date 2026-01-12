"Ești nebun?!". Momentul în care Lamine Yamal a cedat în Supercupa Spaniei chiar în fața unui coleg de națională - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 12 ianuarie 2026, 9:46

Comentarii
Ești nebun?!. Momentul în care Lamine Yamal a cedat în Supercupa Spaniei chiar în fața unui coleg de națională

Lamine Yamal și Dean Huijsen,în timpul unei discuții aprinse / Profimedia

Lamine Yamal a fost protagonistul unui moment tensionat în timpul finalei Supercupei Spaniei dintre Barcelona și Real Madrid, meci câștigat cu 3-2 de către catalani. La scorul de 2-2, în repriza secundă, jucătorii celor două rivale au intrat într-un clinci, moment în care superstarul de 18 ani al Barcelonei a început să se certe cu Dean Huijsen, colegul său de la naționala Spaniei.

Barcelona și-a adjudecat duminică seara cea de-a 16-a Supercupă a Spaniei din istoria clubului, după ce a învins-o cu scorul de 3-2 pe Real Madrid într-un nou El Clasico extrem de spectaculos. “Dubla” lui Raphinha și reușita lui Lewandowski au adus victoria catalanilor, în timp ce pentru echipa lui Xabi Alonso au punctat Vinicius și Gonzalo Garcia.

Nervii au cedat în timpul El Clasico

Partida care s-a disputat cu trofeul pe masă la Jeddah a oferit și un moment care s-a văzut mult mai rar în ultimii ani în aceste derby-uri. Fotbaliștii celor două formații au intrat în conflict ca urmare a unui fault comis de Raul Asencio, care a văzut cartonașul galben.

Fundașul de la Real Madrid nu a fost singurul sancționat, pentru că Eric Garcia și Fede Valverde au fost la rândul lor “îngâlbeniți” de centralul Munuera. În tot acest timp, Dean Huijsen, colegul din apărare al lui Asencio, încerca să îl țină pe fundașul de 22 de ani departe de conflict.

Cu toate acestea, pe filmările făcute de spanioli se vede cum Lamine Yamal are ceva de împărțit cu jucătorul din centrul apărării Realului. În încercarea de a-și proteja coechipierul, Huijsen s-a pus în fața starului Barcelonei și a început să îl împingă, moment în care acesta a ripostat și i-a spus “Ești nebun?!“, potrivit marca.com.

Cei doi au fost în cele din urmă separați de colegii lor, iar conflictul nu a escaladat mai departe în timpul meciului.

